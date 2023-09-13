Tutuk, trafik kazası geçiren çocuğun çağrısına kayıtsız kalmadı

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, geçtiğimiz günlerde bisikletiyle trafik kazası geçiren çocuğun sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Tutuk, trafik kazası geçiren çocuğun çağrısına kayıtsız kalmadı

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, geçtiğimiz günlerde bisikletiyle trafik kazası geçiren çocuğun sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı. Kazazede çocuğa ziyaret eden Tutuk, hem çocuğun özel ihtiyaçlarıyla ilgilendi hem de iyileşene kadar kendisine tekerlekli sandalye temininde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Bayraktepe Mahallesi'nde kullandığı bisikletiyle trafik kazası geçiren ve beton mikserine çarparak yaralanan 10 yaşındaki Berkcan Turan'ın Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'a yaptığı çağrısı kısa sürede yanıt buldu. Annesi aracılığıyla Başkan Tutuk'a sosyal medya hesapları üzerinden çağrıda bulunan Berkcan, Başkan Tutuk'u evlerine davet etti.

çocuğun çağrısına kayıtsız kalmayan Başkan Tutuk, belediyedeki mesaisinin ardından Turan ailesine geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi. Sati ve Rıza Turan çiftine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Tutuk, kaza sonucu ayağı kırılan ve birçok yerinden yaralanan Berkcan ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Çocuğa tedavisi için Yalova Belediye Başkanlığı'na ait nakil ambulansı hizmeti temininde bulunan Başkan Tutuk, çocuğun özel ihtiyaçlarıyla da yakından ilgilenerek kendisine çeşitli hediyeler verdi.

Hemşehrileri için belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiğini bildiren Başkan Tutuk, "Berkcan'a geçmiş olsun dedik. Kaza geçiren çocuğumuz bizlere bir çağrıda bulunmuş. Bu çağrıya kayıtsız kalamazdık. Hemşehrilerimiz için elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret gösteriyoruz. Hemşehrilerime bir telefon kadar yakınım" diye konuştu.

Kazazede Berkcan ise, "Teşekkürler Mustafa amca. Allah senden razı olsun. İyi ki ziyaretime geldin. Ben de iyileştiğimde sizi ziyarete gideceğim" dedi. Ziyaretin ardından Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü de aileye ziyarette bulunarak kazazede çocuğa ihtiyacı olan destek malzemelerini temin etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatı ve sözleri
Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatı ve sözleri
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
Son Haberler
Okuma yazma kursuna kayıtlar başladı
Okuma yazma kursuna kayıtlar başladı
6 asırlık panayırın 60 yıllık belgesi müzede sergileniyor
6 asırlık panayırın 60 yıllık belgesi müzede sergileniyor
Bakan Göktaş: “Ulaşım desteğinden bugüne kadar 58 bin öğrenci yararlandı”
Bakan Göktaş: “Ulaşım desteğinden bugüne kadar 58 bin öğrenci yararlandı”
6 asırlık panayırın 60 yıllık afişi müzede sergileniyor
6 asırlık panayırın 60 yıllık afişi müzede sergileniyor
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
iOS 17 güncellemesi ne zaman çıkacak, hangi telefonları kapsayacak, özellikleri nelerdir?
iOS 17 güncellemesi ne zaman çıkacak, hangi telefonları kapsayacak, özellikleri nelerdir?
Akaryakıta zamlar devam ediyor! Motorinden sonra benzine de zam yolda
Akaryakıta zamlar devam ediyor! Motorinden sonra benzine de zam yolda
İBB Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda ‘cami’ tartışması yaşandı ''Camiye saygıyı senden mi öğreneceğiz''
İBB Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda ‘cami’ tartışması yaşandı ''Camiye saygıyı senden mi öğreneceğiz''
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!