Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Ergun Mengi serbest kaldı

Sn dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturmasında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Ergun Mengi mahkeme tarafından serbest kalmasına karar verdi.

Emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmada savcılık, serbest bıraktığı 13 şüpheli için sulh ceza hakimliğinden adli kontrol talep etmiş savıcılıkca serbest bırakılmıştı.

Savcılık 9 şüpheli için ev hapsi talep etti. 4 şüpheli için il sınırlarına çıkamamak kaydıyla adli kontrol talep etmişti.

Mahkeme serbest bırakılan 14 emekli amiral için adli kontrol kaydıyla il dışı ve yurt dışına çıkma yasağı koyarak hepsini serbest bırakmış oldu.

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