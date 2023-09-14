Tutuklu sanığın kardeşinden ’kıskançlık cinayeti’ iddiası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun yatağında ölü bulunması ile ilgili tutuklanan anne ve babasının yargılanmasına devam edildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Tutuklu sanığın kardeşinden ’kıskançlık cinayeti’ iddiası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun yatağında ölü bulunması ile ilgili tutuklanan anne ve babasının yargılanmasına devam edildi.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanıklar Turcen ve Halil Sakallıoğlu çifti ile kızları Fatma Köse, oğulları Mefar Sakallıoğlu ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede olay yerine ilk giden iki 112 Acil Sağlık teknisyeni dinlendi. Kadın teknisyen mahkemede verdiği ifadede, "Vakaya gittiğimizde bizi amcası karşıladı. Daha sonra Gamze'nin içeride olduğu odanın kapısı kilitliydi ve kapıyı anne Turcen Sakallığlu anahtarla açtı. Kapının kilitlendiğini ilk defa gördüm. Olay yeri bozulmuştu. Annesi Turcen Sakallıoğlu bize kızını "yüzüstü buldum" demişti ancak Gamze sırt üstü duruyordu. Yaptığımız kontrolde Gamze'nin öldüğünü tespit ettik. Jandarma ile beraber yaptığımız incelemede Gamze'nin göğüs bölgesinde morluk vardı" dedi.

Erkek teknisyen ise, "Odaya girdiğimiz sırada amcasının, kızın başını yaktılar dediğini duydum" şeklinde konuştu. Daha sonra Gamze'nin duruşmaya katılan 4 arkadaşı da ifade verdi. Arkadaşları, olayı sadece çevreden duydukları kadar bildiklerini dile getirdi.

Kız kardeşinden kıskançlık cinayeti iddiası

Mahkemede dinlenen Turcen Sakallığlu'nun ablası G.K. ise, kız kardeşinin kızını öldürdüğünü düşündüğünü dile getirerek, "Kız kardeşimin kızını öldürdüğünü düşünüyorum. Nazlı ile telefonda konuştuğumda eve sürekli bir erkeğin girip çıktığını ve kıskançlıktan kaynaklı cinayet işlendiğini söyledi. Yeğenim Fatma Köse ise bana bunun bir aile cinayeti olduğunu söyledi. Geçtiğimiz aylarda cezaevinden tahliye olan ağabeyim bir düğünde Gamze'yi annesinin dövdüğünü ve babasının sürüklediğini söylemiş ben daha sonra babasından da şüphelendim" ifadelerine yer verdi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından duruşmaya ara verildi. Verilen bir saatlik arada Turcen Sakallıoğlu fenalaştı. Sakallıoğlu'na adliyedeki sağlık personelleri müdahale etti. Sakallıoğlu'nun sağlık durumu bir süre sonra normale döndü. Mahkeme heyeti, aranın ardından Turcen Sakallığlu'nun ilk tutuklandığı dönemde aynı koğuşta kaldığı 3 tutuklu tanığı, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dinledi.

"Turcen, vicdan azabı çekiyordu"

Tanıklardan H.U., Turcen'in Sakallıoğlu'nun koğuşta vicdan azabı çektiğini ifade ederek, "Eşinin kendisini durdurmak için konu kurbanı olduğunu biliyoruz. Kocası ona engel olmaya çalışmış ama olamamış. Turcen, "eşim yeter ki çıksın ben zaten ağırlaştırılmış müebbet alacağım" diyordu. Yeniden hamile kalmak istiyordu. "Benim artık buradan ölüm çıkacak" diyordu. Turcen cezaevinde kavga ettiği bir kadını boğmaya çalıştı, kadını 3 kişi zor kurtardık" diye konuştu.

Turcen Sakallıoğlu'nun cezaevindeki yakın arkadaşı tutuklu gizli tanık ise, "İfadem aynen geçerlidir. Bunun dışında hiçbir şey bilmiyorum. Dışarıda ailem var, Allah cezasını versin. Benim Turcen'le aramdaki konuşma Turcen programa çıkmadan önceydi. Programın avukatı ziyaretime geldi. Ben Turcen'in ceza almasını isteyerek bir iki husus anlattım. Daha sonra savcı çağırdı ve savcıya Tuncer'le aramızda geçen tüm konuşmaları anlattım" dedi.

Turcen Sakallıoğlu: "Bana kumpas kuruldu"

Duruşmada taraf avukatlarla Gamze Sakallıoğlu'nun ablası Fatma Köse ile ağabeyi Mefar Sakallıoğlu da dinlendi. Sanık avukatları sanıkların adli kontrol şartıyla sanıkların tutuksuz yargılanmalarını talep ederken, müşteki avukatları sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi. Kendisine kumpas kurulduğunu ve söylenenlerin yalan olduğunu iddia eden Turcen Sakallığlu, katilin bulunmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Aralık tarihine erteledi.

Mahkeme heyeti, anne Turcen Sakallığlu'nun akıl sağlının yerinde olup olmadığına dair Manisa Ruh ve Sinir Sağlığı Hastanesi'nden rapor talep etti. Ayrıca Turcen Sakallığlu'nun ilk tutuklandığı dönemde aynı koğuşta kaldığı kişilerin isim bilgileri talep edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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