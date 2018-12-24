Tutuklu yargılanan cinsel istismar sanığına tahliye

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, lise öğrencisi D.E.'ye (17) yaklaşık 6 yıl cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan amca oğlu S.E.'nin (24) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuksuz yargılanmasına karar verilen S.E., tahliye edildi. D.E.'nin avukatı Harika Günay Karataş, karara itiraz edip, "Adli Tıp raporu ve beyanlar olmasına rağmen failin serbest bırakılması, bundan sonra yaşanacak istismar olaylarının önünü açacak" dedi.

Yüksekova'da yaşayan, 11'inci sınıf öğrencisi D.E., mayıs ayında, okullarında verilen "cinsel istismar" konulu seminere katıldı. D.E., seminer sonrası öğretmeninin yanına gidip, kendisinin de 5- 6 yaşlarındayken amcasının oğlu İ.E.'nin cinsel istismarına uğradığını söyledi. D.E., bu olaydan 2- 3 ay sonra da diğer amcasının oğlu S.E. tarafından cinsel istismara uğradığının, bunun 5- 6 yıl sürdüğünü kaydetti. Kuzeni İ.E. 2017'de yaşamını yitiren D.E.'nin bu iddiaları üzerine savcılık soruşturma başlattı. Amca oğlu S.E., gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. S.E. hakkında Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "zincirleme şeklinde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ile "zincirleme şeklinde cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açıldı.

3'ÜNCÜ DURUŞMADA TAHLİYE

Davanın 3'üncü duruşmasında hakim karşısına çıkarılan sanık S.E., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu S.E.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verip, tahliyesine hükmetti.

'KARAR, İSTİSMAR OLAYLARININ ÖNÜNÜ AÇACAK'

D.E.'nin avukatı Harika Günay Karataş, sanık S.E.'nin serbest bırakılmasına itiraz ederek, "Dosyada Adli Tıp raporu ve beyanlar olmasına rağmen failin serbest bırakılması, bundan sonra yaşanacak istismar olaylarının önünü açacaktır" diye konuştu.

DHA