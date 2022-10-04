Tütün Ayırma İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tütün Ayırma İşçisi görev tanımı nedir, Tütün Ayırma İşçisi ne iş yapar, Tütün Ayırma İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tütün Ayırma İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tütün Ayırma İşçisi Tanımı;

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Tütün Ayırma İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Tütün Ayırma İşçisi Maaşları

Tütün Ayırma İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tütün Ayırma İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tütün Ayırma İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7516.09

Meslek Adı :

Tütün Ayırma İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tütün Hazırlayıcılar Ve Tütün Ürünleri Yapımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kurutulmuş tütün yapraklarını, renklerine, dokusuna, yaprak boyuna ve yetiştiği yere göre tip ve kalitelere ayıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tütün Ayırma İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Teslim alınmış balyalardan numune yaprakları toplamak;

b) Yaprağa bakarak eliyle yoklamak suretiyle tütünün kalitesini ve özelliğini tespit etmek,

c) İşlenmesinden önce ayrıca bir muameleye tabi tutulup tutulmayacağını tayin ederek her balyadan alınan numunelerin özellik kayıtlarını tutmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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