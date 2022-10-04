Tütün Harman İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tütün Harman İşçisi görev tanımı nedir, Tütün Harman İşçisi ne iş yapar, Tütün Harman İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tütün Harman İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tütün Harman İşçisi Tanımı;

__

Tütün Harman İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Tütün Harman İşçisi Maaşları

Tütün Harman İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tütün Harman İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tütün Harman İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7516.10

Meslek Adı :

Tütün Harman İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tütün Hazırlayıcılar Ve Tütün Ürünleri Yapımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı

: Belirli içimli bir harman yapmak üzere çeşitli kalite ve cins tütün yapraklarını formülüne göre karıştırarak harman eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tütün harman İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çeşitli balyaların her birinden tütün yaprakları alarak yaprakları bir tepsiye serip içinden harmana yaramayacak olanları toplamak,

b) Her cins yaprağı formülüne göre tartarak karıştırmak,

c) Karıştırma işlemi sırasında tütün üzerine koruyucu madde olarak asetik asit kapsayan su püskürtmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?