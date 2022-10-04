Tütün Soyma İşçisi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tütün Soyma İşçisi) görev tanımı nedir, Tütün Soyma İşçisi) ne iş yapar, Tütün Soyma İşçisi) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tütün Soyma İşçisi) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tütün Soyma İşçisi) Tanımı;

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Tütün Soyma İşçisi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Tütün Soyma İşçisi) Maaşları

Tütün Soyma İşçisi) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tütün Soyma İşçisi) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tütün Soyma İşçisi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7516.12

Meslek Adı :

Tütün Soyma İşçisi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tütün Hazırlayıcılar Ve Tütün Ürünleri Yapımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tütün yapraklarının orta damarlarını ve saplarını elle soyup ayıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tütün Soyma İşçisi (Elle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Diziden nemli tütün yaprağını almak,

b) Yaprağın ucundan başlayıp yüzünü zedelemeden orta damarı ve sapı yumuşak kısmından sıyırıp atmak,

c) Soyulmuş yaprakları demet yapmak,

d) Sağ ve sol yarılarını ayrı ayrı dizerek bağlayıp üstlerine ıslak bir çuval örtmek,

e) Dolgu veya sarma işlerinde kullanılanlar gibi belirli cins bir yaprağın ayıklanmasında ihtisası bulunmak ve o suretle ayırt etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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