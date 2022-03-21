Tütün Tarımı Ve İşleme Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tütün Tarımı Ve İşleme Teknikeri görev tanımı nedir, Tütün Tarımı Ve İşleme Teknikeri ne iş yapar, Tütün Tarımı Ve İşleme Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tütün Tarımı Ve İşleme Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tütün Tarımı Ve İşleme Teknikeri Tanımı;

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Tütün Tarımı Ve İşleme Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Tütün Tarımı Ve İşleme Teknikeri Maaşları

Tütün Tarımı Ve İşleme Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tütün Tarımı Ve İşleme Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tütün Tarımı Ve İşleme Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.44

Meslek Adı :

Tütün Tarımı Ve İşleme Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu

: Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tütün üretiminde tohumdan sigaraya ve diğer tütün mamullerinin üretimine kadar olan süreçlerde, ara meslek elemanı olarak çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tütün Tarımı ve İşleme Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tohumluk üretimi, fidelerin tesisi, tarla döneminde bakım işlemleri, hastalık ve zararlıların kontrolü, tütünlerin işlenmesi, depolama, pazarlama, harmanlama ve fabrikasyon işlemlerinde görev almak,

b) Kaliteli tohumluk üretiminde öncelikli etkenlerde biri olan ekim yapılacak alandaki toprak şartlarının uygunluğu için toprak analizi yaptırılmasını sağlamak,

c) Analiz sonuçları hakkında ilgili tekniker veya mühendise sonuç bilgilerini iletmek,

d) Toprağın ihtiyacı doğrultusunda uygun müdahaleleri yapmak,

e) Türk tütünleri ve iri kıyım tütünler yetiştiriciliğinde sahip olduğu agronomik bilgileri kullanmak,

f) Tütün çeşitlerine ait tohumların yetiştirilmesini sağlamak,

g) Fidelik ve tarla dönemi uygulamasını yürütmek,

h) Amaca uygun tütün menşelerinin istenilen kalitede üretimini sağlamak,

i) Bakım ve işleme alanları ile fabrikasyon ve harmancılıkta ara eleman olarak görev almak,

j) Coğrafi bölge yapısı ve iklim koşullarına uygun olarak tohumluk üretimi ve seçimini yapmak,

k) Üreticiyle bilgisini paylaşıp bu konuda destek olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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