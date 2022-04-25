Tütün Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tütün Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Tütün Yetiştiricisi ne iş yapar, Tütün Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tütün Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tütün Yetiştiricisi Tanımı;

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Tütün Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Tütün Yetiştiricisi Maaşları

Tütün Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tütün Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tütün Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6114.01

Meslek Adı :

Tütün Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Karma Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tütün ekimi için tarla hazırlığı, ekim, bakım, hasat işlemlerini yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tütün Yetiştiricisi; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tarlayı ekim için hazırlamak, elverişli hale getirmek,

b) Tütün fidesi yetiştirmek,

c) Tütün dikimi ve bakımı yapmak,

d) Tütün kırımı- dizimi ve kurutma yapmak,

e) Tütünleri özelliklerine uygun olarak tasnif etmek,

f) Ambalajlama işlemlerini yapmak,

g) Tütünlerin geçici olarak depolanmasını sağlamak,

h) Tütünlerin Bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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