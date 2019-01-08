Tütüncü, “Dokumanın anılarına sahip çıktı”

Kepez Belediyesi'nin halkın kullanımına açtığı DokumaPark, Antalya'nın kültür ve sanat merkezi oldu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Anılarına sahip çıktığımız Dokuma'ya hayat verdik" dedi.

Antalya'nın bir zamanlar en önemli sanayi alanlarından biri olan Dokuma Fabrikası'nın, yeni yüzü DokumaPark, Antalyalıların sosyal yaşam merkezi haline geldi. Fabrikanın 2003 yılında kapatılmasının ardından yıllardır atıl durumda bekleyen Dokuma Fabrikası, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün üstün gayretleri ile DokumaPark adıyla 2015 yılında halkın kullanımına açılmıştı. 238 bin metrekarelik yeşil alan ve eski fabrika binasını kapsayan projenin ilk etabı ile kapılarını ziyaretçilere aralayan DokumaPark, bugün Antalya'nın kültür ve sanat merkezi oldu.

Dokuma'nın anılarına sahip çıktık

Dokuma Fabrikası'nın Cumhuriyet Antalyasının ilk sanayi sitesi olması bakımından büyük bir değer olduğunun altını çizen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Bugün büyük emeklerle halkın kullanımına açtığımız DokumaPark, 1950'lilerde Antalyalıların pamuk için sanayi kurup, iş kapısı açılsın diye güçlükle kooperatif kurdukları bir yerdir. Dokuma Fabrikasının kurulması ile birçok Antalyalıya iş kapısı aralandı. Sonrasında Dokuma Fabrikası, kar etmediği gerekçesiyle özelleştirme kapsamına alınarak, 49 yıllığına Hollandalı bir şirkete devredildi. Burası AVM yapılacak ve AVM'yi tümleyen değişik bir kullanım öngörülüyordu. Biz tarihe tanıklık etmiş Dokuma Fabrikası için büyük mücadele verdik. Anılarına sahip çıktığımız Dokuma'ya, biz hayat verdik" diye konuştu.

Dokuma'yı ayağa kaldıran projeler

Binlerce oyuncağı içerisinde barındıran Oyuncak Müzesi, Demokrasi Müzesi, Emekli Lokali, Minyatür Kent Parkı, Yeşilçam Müzesi, Modern Sanatlar Galerisi, tren kütüphane, sanat sokağı, çok amaçlı salonlar, kafeteryalar, çocuk parkları, Antalya Kepez Şehir Müzesi, Dokuma Tesktil Müzesi, Nostaljik Araçlar Müzesi, Tübitak Bilim Merkezi ve Botanik Bitki Müzesi gibi açılış için gün sayan bir çok proje Dokuma'yı ayağa kaldıran önemli çalışmalar oldu.

Kaynak: İHA