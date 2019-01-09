Tütüncü, Kepez’deki mülkiyet sorunları için Ankara’ya gitti

Kepez'in mülkiyet sorunlarının çözümü için Ankara'ya giden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, müjdelerle döneceğini belirtti.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Fatih Mahallesi başta olmak üzere Kepez'deki mülkiyet sorunlarının çözümü için Ankara'ya gitti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MKYK üyesi Gökçen Özdoğan Enç, Antalya Milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, dışişleri konutunda bir araya geldi.

Kepez'in yıllardır kör düğüm olan mülkiyet sorunlarından birisi daha çözüme kavuşturuldu. Müjdelerle Antalya'ya dönüyor olmanın büyük bir heyecanını yaşadıklarını belirten Başkan Tütüncü, "Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nu konutunda ziyaret ettik. Bu ziyaretimizde Kepez'in Fatih Mahallesi ve sahir mahallelerdeki mülkiyet sorunlarının çözümüne ilişkin değerlendirmeler yaptık. Kepez'in problemlerinin çözümü noktasında Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, ilgili bakanlarla irtibatta bulundu. Dışişleri Baklanlığımız, büyükşehir belediyemiz ve Kepez Belediye başkanı olarak şahsımın verimli, etkili ve koordinasyon içerisindeki çalışmaları neticesinde çiçek gibi müjdelerle Antalya'ya dönüyoruz" diye konuştu.

Bugün ziyaretin ana gündeminin Fatih Mahallesi'ndeki Vakıf takaslarının çözümüne yönelik sürecin tamamlanması hakkında olduğunu kaydeden Tütüncü, "Bunun yanı sıra Kepez'in üzerinde çalıştığımız proje ve sürdüğümüz çalışmalara yönelik bakanlıkların koordinasyonunu gerektirecek konularda da dışişleri bakanlığımızdan yardım istedik. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ilgili bakanlarla gerekli koordinasyonu sağladı. Merkezi idare, Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesi olarak son derece verimli çalışmaları hızlı bir şekilde devam ettirmekteyiz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Ankara ziyaretimiz son derece verimli geçti. Menderes Başkanımızın ifade ettiği gibi bir evrak memuru gibi Kepez'in sorunlarını el ele takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın katkıları, bakanımızın desteği ile çiçek gibi haberlerle Antalya'ya dönüyoruz. Yaparsa AK Parti yapar. Yaparsa AK Belediyeler yapar." dedi.

Görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, misafirlerine dışişleri bakanlığı konutunun bahçesini gezdirdi.

Kaynak: İHA