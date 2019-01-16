Tütüncü’den kadınlara müjde

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepezli kadınlara kooperatif, el emeği pazarı ve spor salonu müjdesi verdi.

Kepez Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nce, her ay bir mahallede düzenlenen kadınlar buluşmasının 2019 yılı ilk etkinliği Göçerler Mahallesi'nde yapıldı. Bir düğün salonunda gerçekleştirilen matinede Kepezli kadınlar, hareketli türküler eşliğinde doyasıya eğlendi.

Kepez Belediyesi, matineye gelen hanımlara ücretsiz göz muayenesi hizmeti de sundu. Belediyenin gezici sağlık tırında, bir göz doktoru ve sağlık çalışanları tarafından hanımlara göz muayenesi hizmeti verildi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de eşi Ayşe Tütüncü ile etkinliğe katıldı. Kepezli kadınlarca yoğun bir ilgiyle karşılanan Tütüncü, kadınlar buluşmasını kardeşlik ortamını artırabilmek ve hanımlar için eğlenebilecekleri bir sosyal ortam oluşturmak amacıyla düzenlediklerini belirtti.

"Biz en çok da hanımların belediyesiyiz" diyen Tütüncü, "Hanımlara hizmet etmek birinci görevimiz. Kadın Koordinasyon Merkezimizi kurduk. Şimdi yeni projelerle geleceğe hazırlanıyoruz. Yeni dönem; hanımların elinin daha çok şehre değdiği, hanımları mutlu edecek birçok projenin başladığı bir dönem olacak. Kepezli hanımlar, yeni dönemde aile bütçelerine doğrudan katkı sağlayacak projelerin olduğu, sağlık, eğitim ve spora kadar birçok alanda güzel bir Kepez'i yaşayacaklar" dedi.

"Her bölgeye el emeği çarşısı"

Önümüzdeki günlerde kadınlara yönelik projelerini açıklayacaklarını kaydeden Hakan Tütüncü, "1. dönemimizin bir eseri olan Antalya Meslek ve Sanat Edindirme Kursları (AKMEK) kursiyer kadınlarımızın öğrendikleri meslek ve sanatla aile bütçelerine katkı sağlamayı hedef alan sosyal belediyecilik projemizdi. AKMEK için DokumaPark içerisinde el emeği çarşısını açtık. Şimdi bir adım daha atıyoruz ve her bölgeye kadın emeği çarşıları açıyoruz. Hanımlarımız, ürettikleri ürünleri bu pazarda doğrudan satabilecekler."

"Kadınların kuracağı kooperatife tam destek"

Tütüncü, "Türkiye'nin çok farklı yerlerinde hanımlar bir araya gelip kooperatifler kuruyor. Kepez'de de hanımların bir araya gelerek, ürettiklerini, sanat eserlerini ve el becerilerini pazarlayabilmek amacıyla kuracakları kooperatiflerin tamamı belediyemiz Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından desteklenecek. Kooperatifin kuruluşunda, geliştirilmesinde belediyemizin desteği hanımlarımızın yanında olacak. Kadın Koordinasyon Merkezimizin kadınlar kulübü var. Bu kadınlar kulübümüz tarafından mahallere, spor salonu açılacak. Bu spor salonlarında hanımlarımız, uzman eğitmenler eşliğinde aerobik, step, plates yaparak, güne başlayacaklar. Spor merkezlerinde diyetisyen ve aile danışmanı da olacak. Bir spor salonu da Göçerlere yapacağız. Bu salondan, Fatih, Esentepe, Erenköy ve Çamlıbel'deki hanımlarımız da yararlanabilecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA