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"Tutuyorum çünkü elimde" diyen Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, o anları anlatıı: "Sadece beyaz ışık gördüm"

Geçtiğimiz günlerde 47.si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "parlayan yıldız" ödülüne layık görülen Melis Sezen, sahnede altın kelebeğini eline alarak "bunu tutuyorum çünkü elimde" ifadelerini kullanmış, geceye ve magazin dünyasına damga vurmuştu. Sezen, o anları anlattı...

5 Aralık'ta düzenlenen 47. Altın Kelebek Ödül Töreni'nin de  Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen ödülünü aldığı sırada söylediği sözlere gündeme gelmişti. Ödülünün sevincinden ne diyeceğini bilemeyen Melis Sezen'in, "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an" ifadelerini kullanması sosyal medyada alay konusu olmuştu. Yapılan eleştirilere büyük bir olgunlukla sessiz kalan Sezen, ödül gecesi o an neler yaşadığını anlattı.

"Tutuyorum çünkü elimde" diyen Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, o anları anlatıı: Sadece beyaz ışık gördüm

"SADECE BEYAZ BİR IŞIK GÖRDÜM"

Sahneye çıktığı andan itibaren ne yapacağını bilemediğini ve heyecanına yenik düşerek sadece teşekkürlerini hatırladığını söyleyen Sezen, "O an sadece beyaz ışık gördüm. Sahneye çıktığım an beyaz bir ışık gördüm. Sadece teşekkür ederim diyebildim. Sanırım o heyecanla 'bunu tutuyorum çünkü elimde' gibi bir şey demişim" ifadelerini kullandı.

"Tutuyorum çünkü elimde" diyen Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, o anları anlatıı: Sadece beyaz ışık gördüm

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