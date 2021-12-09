"Tutuyorum çünkü elimde" diyen Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, o anları anlatıı: "Sadece beyaz ışık gördüm"

5 Aralık'ta düzenlenen 47. Altın Kelebek Ödül Töreni'nin de Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen ödülünü aldığı sırada söylediği sözlere gündeme gelmişti. Ödülünün sevincinden ne diyeceğini bilemeyen Melis Sezen'in, "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an" ifadelerini kullanması sosyal medyada alay konusu olmuştu. Yapılan eleştirilere büyük bir olgunlukla sessiz kalan Sezen, ödül gecesi o an neler yaşadığını anlattı.

"SADECE BEYAZ BİR IŞIK GÖRDÜM"

Sahneye çıktığı andan itibaren ne yapacağını bilemediğini ve heyecanına yenik düşerek sadece teşekkürlerini hatırladığını söyleyen Sezen, "O an sadece beyaz ışık gördüm. Sahneye çıktığım an beyaz bir ışık gördüm. Sadece teşekkür ederim diyebildim. Sanırım o heyecanla 'bunu tutuyorum çünkü elimde' gibi bir şey demişim" ifadelerini kullandı.