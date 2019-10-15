Tutya Yılmaz, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmişti. Milli Jimnastikçimiz Tutya Yılmaz, jimnastiği bıraktığını duyurdu. Tutya Yılmaz'ın açıklamasının ardından birçok vatandaş Tutya Yılmaz hakkında internette araştırma yapmaya başladı. Peki Tutya Yılmaz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Tutya Yılmaz jimnastiği neden bıraktı? Ayrıntılar haberimizde.

TUTYA YILMAZ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

4 Haziran 1999 yılında doğan Tutya Yılmaz, jimnastiğe 4 yaşında başladı.

16 yaşındayken Bakü'de düzenlenen Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti.

2014 yılında İtalya'da düzenlenen Akdeniz Gençler Şampiyonası'nda denge aletinde altın madalya kazandı.

2016 yılında Rio Olimpiyatlarına katılma hakkı elde etti. 2021 Londra'ya katılan Göksu Üçtaş'tan sonra Olimpiyatlar'da yer alan ikinci Türk kadın jimnastikçi oldu.

TUTYA YILMAZ JİMNASTİĞİ NEDEN BIRAKTI?

Tutya Yılmaz, sosyal medya hesabından "3 yaşımda başlayan ve kesintisiz 17 yıl süren jimnastik kariyerime bugün itibari ile veda ediyorum. Hayatım boyunca kendimle gurur duyacağım, başarı ve mutlu anlarla dolu şahane bir 17 yıl geçirdim" açıklamasında bulundu.

Tutya Yılmaz'ın vedası "Biraz daha yazarsam ağlayacağım sanırım. Her şey için teşekkürler, hakkınızı helal edin. Profesyonel spor yaşamım bitmiş olsa da spora devam elbette. Farklı projelerle buralarda olmaya devam edeceğim. Sevgiyle, mutlulukla ve sağlıkla kalın Herkese kucak dolusu sevgiler" mesajıyla son buldu.

Tutya Yılmaz geçtiğimiz aylarda sosyal medyada vücuduyla ilgili yapılan bazı yorumlara tepki göstermiş ve “Senin “Kas Yığını” dediğin şey benim 16 yıllık emeğim, gözyaşım, döktüğüm ter, harcadığım emek, kaçırdığım mezuniyetim ve yazamadığım bir dünya şey” demişti.