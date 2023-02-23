Tuure Siira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tuure Siira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tuure Siira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tuure Siira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tuure Siira 25 Ekim 1994 tarihinde Oulu şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tuure Siira Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tuure Siira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Haka futbol takımında oynamaktadır. FC Haka takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tuure Siira'nin FC Haka ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Tuure Siira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tuure Siira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tuure Siira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tuure Siira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında AC Oulu

1 Ocak 2016 yılında Ilves

1 Ocak 2023 yılında FC Haka

Tuure Siira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tuure Siira şuan FC Haka takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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