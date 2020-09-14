Tuvalet ihtiyacını giderirken ölümle burun buruna geldi!
Antalya'da Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu'nda meydana gelen olayda arkadaşlarıyla konsere giden 19 yaşındaki Mehmet T., tuvalete gitmek için arkadaşlarının yanından ayrılarak ormanlık alana doğru yürüdü. Burada bir anda ayağı kayan genç, 15 metrelik uçuruma yuvarlandı. Gencin geri dönmediği fark eden arkadaşları arkasından gittiklerinde ormanlık alandan gencin yardım çığlıklarını duyup ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu genci kurtarırken sağlık ekipleri ise genci ambulansla hastaneye kaldırdı. Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu öğrenildi.
Ramo 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo'nun büyük savaşı başlıyor!
Bay Yanlış 12. bölüm fragmanı yayınlandı | ''Aşkta ezber olmaz!''
'Evliliğini kurtaracağım' diyen sapık hocanın bir kadını taciz ettiği görüntüleri!
Pendik'te yolcu otobüsü devrildi! 1'i ağır 11 yaralı