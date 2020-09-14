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Tuvalet ihtiyacını giderirken ölümle burun buruna geldi!

Antalya'da konsere giden 19 yaşındaki bir genç, tuvalet ihtiyacını gidermek için ormanlık alandan geçmek istedi. Bu sırada ayağı kayan genç 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Arkadaşlarının fark etmesi sonucu ihbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Genç uzun çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Antalya'da Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu'nda meydana gelen olayda arkadaşlarıyla konsere giden 19 yaşındaki  Mehmet T., tuvalete gitmek için arkadaşlarının yanından ayrılarak ormanlık alana doğru yürüdü. Burada bir anda ayağı kayan genç, 15 metrelik uçuruma yuvarlandı. Gencin geri dönmediği fark eden arkadaşları arkasından gittiklerinde ormanlık alandan gencin yardım çığlıklarını duyup ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu genci kurtarırken sağlık ekipleri ise genci ambulansla hastaneye kaldırdı. Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

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14 Eylül 2020 Pazartesi 10:27
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