Tuvalet ihtiyacını giderirken ölümle burun buruna geldi!

Antalya'da konsere giden 19 yaşındaki bir genç, tuvalet ihtiyacını gidermek için ormanlık alandan geçmek istedi. Bu sırada ayağı kayan genç 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Arkadaşlarının fark etmesi sonucu ihbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Genç uzun çalışmalar sonucu kurtarıldı.