Tuvalet kağıdı biten o markete koşsun! 12'li paket 42 TL'ye düştü: İkişer ikişer satılıyor

Geçtiğimiz yıl, koronavirüs pandemisi sonrasında artan hijyen ihtiyacıyla birlikte tuvalet kağıdı fiyatları büyük tartışmalara neden olmuştu. Özellikle ekonomik krizin etkisiyle alım gücü düşen vatandaşlar, indirim yapan zincir marketleri yakından takip etmeye başladı. Bu seferki indirim haberi ise Migros'tan geldi. Migros, tüketicileri sevindirecek bir indirim kampanyası başlattı ve tuvalet kağıdı fiyatlarını oldukça düşürdü. Haberi duyanlar, bu fırsatı kaçırmamak için Migros mağazalarına akın etmeye başladı.

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Migros, zaten indirimleri ve kaliteli ürünleriyle tanınan bir marka olduğu için bu indirimle birlikte adeta şenlik havası estirecek. Özellikle 12'li tuvalet kağıdı fiyatları o kadar düşük ki, başka hiçbir yerde böyle bir fırsat bulunmuyor. Tüketiciler, Migros kasalarında sıraya girerek bu indirimden yararlanmak için sabırsızlanıyor. Migros'un indirim listesinde neler olduğu ve tuvalet kağıdı fiyatlarının ne kadar düştüğü ise merak edilen konular arasında yer alıyor.

12'Lİ TUVALET KAĞIDI MİGROS'TA İNDİRİME GİRDİ





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Migros, son indirim kampanyasında tuvalet kağıdı fiyatlarında büyük bir düşüş yaşattı. Ekonomik fiyatları ve kaliteli ürünleriyle tanınan Migros, Ecco markasının 12'li tuvalet kağıdını 43 TL'ye kadar indirdi. Bu indirim haberi tüketiciler arasında büyük ilgi uyandırdı.

Migros, bu indirim kampanyasını sınırlı bir süreyle sunuyor. Kampanya sadece 3 gün geçerli olacak, bu nedenle indirimli tuvalet kağıdı almak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor. Migros marketlerinden veya Migros sanal market uygulaması üzerinden alışveriş yaparak bu kampanyadan yararlanabilirsiniz. Bununla birlikte, Migros Money kart sahibi olmanız da kampanyaya katılmak için gereklidir. Bu fırsatı kaçırmamak için hemen harekete geçin ve Migros'un indirim kampanyasından faydalanın.