Tuvalet kağıdı biten o markete koşsun! 12'li paket 42 TL'ye düştü: İkişer ikişer satılıyor

Ucuz tuvalet kağıdı almak isteyenler için sevindirici bir haber var. Bir markette indirim kampanyası başladı ve 12'li tuvalet kağıdı fiyatı 43 TL'ye düştü. Bu indirimi duyan tüketiciler, markete akın etmeye başladı. Kampanyanın ayrıntıları haberimizde...

YAYINLAMA
Google News
Tuvalet kağıdı biten o markete koşsun! 12'li paket 42 TL'ye düştü: İkişer ikişer satılıyor

Geçtiğimiz yıl, koronavirüs pandemisi sonrasında artan hijyen ihtiyacıyla birlikte tuvalet kağıdı fiyatları büyük tartışmalara neden olmuştu. Özellikle ekonomik krizin etkisiyle alım gücü düşen vatandaşlar, indirim yapan zincir marketleri yakından takip etmeye başladı. Bu seferki indirim haberi ise Migros'tan geldi. Migros, tüketicileri sevindirecek bir indirim kampanyası başlattı ve tuvalet kağıdı fiyatlarını oldukça düşürdü. Haberi duyanlar, bu fırsatı kaçırmamak için Migros mağazalarına akın etmeye başladı.

Migros, zaten indirimleri ve kaliteli ürünleriyle tanınan bir marka olduğu için bu indirimle birlikte adeta şenlik havası estirecek. Özellikle 12'li tuvalet kağıdı fiyatları o kadar düşük ki, başka hiçbir yerde böyle bir fırsat bulunmuyor. Tüketiciler, Migros kasalarında sıraya girerek bu indirimden yararlanmak için sabırsızlanıyor. Migros'un indirim listesinde neler olduğu ve tuvalet kağıdı fiyatlarının ne kadar düştüğü ise merak edilen konular arasında yer alıyor.

12'Lİ TUVALET KAĞIDI MİGROS'TA İNDİRİME GİRDİ

tuvalet kağıdı

 

Migros, son indirim kampanyasında tuvalet kağıdı fiyatlarında büyük bir düşüş yaşattı. Ekonomik fiyatları ve kaliteli ürünleriyle tanınan Migros, Ecco markasının 12'li tuvalet kağıdını 43 TL'ye kadar indirdi. Bu indirim haberi tüketiciler arasında büyük ilgi uyandırdı.

Migros, bu indirim kampanyasını sınırlı bir süreyle sunuyor. Kampanya sadece 3 gün geçerli olacak, bu nedenle indirimli tuvalet kağıdı almak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor. Migros marketlerinden veya Migros sanal market uygulaması üzerinden alışveriş yaparak bu kampanyadan yararlanabilirsiniz. Bununla birlikte, Migros Money kart sahibi olmanız da kampanyaya katılmak için gereklidir. Bu fırsatı kaçırmamak için hemen harekete geçin ve Migros'un indirim kampanyasından faydalanın.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakanlıkta çalışma fırsatı ayağınıza geldi! Ticaret Bakanlığı bu şartlarla 60 memur alacak!
Bakanlıkta çalışma fırsatı ayağınıza geldi! Ticaret Bakanlığı bu şartlarla 60 memur alacak!
Vodafone'dan kötü haber geldi! Yeni dönem başladı: Tam 11 bin kişi...
Vodafone'dan kötü haber geldi! Yeni dönem başladı: Tam 11 bin kişi...
Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! 13 gündür kayıp olan Eşmi Akıncı bulundu: Neler yaşadığını anbean anlattı
Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! 13 gündür kayıp olan Eşmi Akıncı bulundu: Neler yaşadığını anbean anlattı
Yağışlı havalar mazide kalacak! O tarihten sonra tüm Türkiye cayır cayır yanacak: Sıcaklıklar birden fırlıyor
Yağışlı havalar mazide kalacak! O tarihten sonra tüm Türkiye cayır cayır yanacak: Sıcaklıklar birden fırlıyor
Son Haberler
Tuvalet kağıdı biten o markete koşsun! 12'li paket 42 TL'ye düştü: İkişer ikişer satılıyor
Tuvalet kağıdı biten o markete koşsun! 12'li paket 42 TL'ye düştü: İkişer ikişer satılıyor
YÖK'ten üniversitelilere duyuru! Sınav tarihleri değiştirildi: Milyonlarca öğrenciyi etkileyecek
YÖK'ten üniversitelilere duyuru! Sınav tarihleri değiştirildi: Milyonlarca öğrenciyi etkileyecek
Şubeye gitmeden oturduğunuz yerden 800 TL kazanın! O bankanın müşterileri hemen bunu yapsın: Anında verilecek
Şubeye gitmeden oturduğunuz yerden 800 TL kazanın! O bankanın müşterileri hemen bunu yapsın: Anında verilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan'la Dolmabahçe'de görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan'la Dolmabahçe'de görüştü
Ankara'da kuvvetli fırtınanın hızı 45km hızı buldu! Çatılar ve bir caminin minaresi uçtu
Ankara'da kuvvetli fırtınanın hızı 45km hızı buldu! Çatılar ve bir caminin minaresi uçtu
Ev Almak İsteyenlere Büyük Fırsat Doğdu! 5 Milyon TL Kredi Desteği Geldi
Ev Almak İsteyenlere Büyük Fırsat Doğdu! 5 Milyon TL Kredi Desteği Geldi
Çok Okunanlar
Binali Yıldırım'dan Sinan Oğan'a sert çıkış: Çok havaya girmemesi gerekir
Binali Yıldırım'dan Sinan Oğan'a sert çıkış: Çok havaya girmemesi gerekir
Hasip Kaplan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Kurtlarla Dans, Kürtlerle Dansa Benzemez!
Hasip Kaplan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Kurtlarla Dans, Kürtlerle Dansa Benzemez!
MHP İstanbul'dan kaç milletvekili çıkardı? İstanbul milletvekili dağılımı ve sayısı!
MHP İstanbul'dan kaç milletvekili çıkardı? İstanbul milletvekili dağılımı ve sayısı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan'la Dolmabahçe'de görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan'la Dolmabahçe'de görüştü
BİM'de Büyük Kampanya! Tuvalet Kağıdı 32 TL! Kaçırmayın
BİM'de Büyük Kampanya! Tuvalet Kağıdı 32 TL! Kaçırmayın
Survivor'dan elenen isim belli oldu! Adadan gözyaşları içerisinde ayrıldı!
Survivor'dan elenen isim belli oldu! Adadan gözyaşları içerisinde ayrıldı!
Yorumlananlar
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Kemal Kılıçdaroğlu'nun masayı neden tokatladığı belli oldu, CHP'nin içinde kazan fokur, fokur kaynıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun masayı neden tokatladığı belli oldu, CHP'nin içinde kazan fokur, fokur kaynıyor
Cüzdanı almak isteyen 14 yaşındaki gencin bileğine makas saplandı
Cüzdanı almak isteyen 14 yaşındaki gencin bileğine makas saplandı
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!