Tuvalet kağıdında büyük indirim başladı! O market stokta ne var ne yok boşalttı: Fiyatı gören üçer üçer alıyor!

Tuvalet kağıdı fiyatlarında şok indirim! 47 liraya indi... CarrefourSA Marketleri; Fiyat artışını, dolar kurunu ve enflasyon rakamlarını hiçe sayarak adeta fiyatları aşağı çekti. Müşterilerim üç beş adet aldığı bu indirim özellikle tuvalet kağıdı için açıklandı. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

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Tuvalet kağıdında büyük indirim başladı! O market stokta ne var ne yok boşalttı: Fiyatı gören üçer üçer alıyor!

2022 yılı fiyat artışlarının yılı olarak geride kaldı. Bu yıl bir öncekinden geride hiçbir şey kalmadı. Daha dün maaşları 5.500 TL'den 7.500 TL'ye düşürüldü. Enflasyonist göstergeler nedeniyle vatandaşlar zor durumda kaldı. Buna karşılık bu zincir market, bunu akılda tutarak alışveriş yapanlar için bazı harika haberlerini duyurdu! İşte detaylar…

tuvalet kağıdı

CarrefourSA Market; Muhteşem kampanyaları ile dikkat çekiyor. Yılın fiyatı en çok artan ürünlerinden biri olan tuvalet kağıdının satışta olduğu CarrefourSA Market, 47 TL'ye varan indirim sunduğunu açıkladı! İşte merak edilenler…

CarrefourSA Market, büyük indirimlerine bir yenisini daha ekleyerek dikkatleri üzerine çekti. Söz konusu indirimde tuvalet kağıdını 47 TL'ye indiren ve adet sayısını artıran CarrefourSA Market, herkesi şaşırttı. İşte CarrefourSA markette tuvalet kağıdı indirimli fiyatları...

• Family Aloe Vera özlü tuvalet kağıdı 59,99 Türk Lirası,

• Selpak 32 Tuvalet Kağıdı 206,18 Türk Lirası,

• Papia Exotic 8 paket tuvalet kağıdı fiyatı 99,90 TL - 47,90 Türk Lirası,

• Ücretsiz 24'lü tuvalet kağıdı 199,90 Türk Lirası,

 • Carrefour Çift katlı 16'lı tuvalet kağıdının raflardaki fiyatı 69,50 Türk Lirası oldu.

CarrefourSA Market ayrıca bu tuvalet kağıdı indirimlerinin sınırlı sayıda olduğunu da duyurdu. 47 Türk Lirası fiyatıyla CarrefourSA marketteki bu fırsat kaçmaz! Birçok kişi CarrefourSA Marketlere giderek 47 Türk Lirası olan Papia marka 8'li tuvalet kağıdı alıyor...

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