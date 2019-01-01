Tuvalette yaşanan kavga karakolda son buldu

Denizli'de bir caminin tuvaletinde yaşanan ve 1 kişinin yaralandığı tuvalet kavgası karakolda son buldu. Olayda, yaralanan şahıs kendisini "5-10 kişiye sataştı en son beni buldu" diye savundu.

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesindeki Çınar Caminde meydana geldi. Akıllara durgunluk veren olay iddialara göre şöyle oldu:

Talip K., isimli adam tuvalet ihtiyacını gidermek için cami tuvaletine girdi. Ardından ihtiyacını giderdiği sırada isminin Mertcan S., olduğu belirtilen şahıs tuvalete girerek Talip K.'nın bulunduğu kabinin kapısına tekme attı. Tekmelenen kapı içeride ihtiyacını gideren Takip K.'nın kafasına ve eline gelerek yaralanmasına neden oldu. Bunun üzerine kabinden dışarı çıkan Talip K., ile Mertcan S., arasında arbede yaşandı. Çevredekiler ikiliyi ayırmak istese de bundan başarılı olamayınca olay yerine polis geldi. Polis ekipleri kavgayı ayırdıktan sonra elinden ve kafasından yaralanan Talip K.'yı hastaneye Mertcan S.'yi ise Kınıklı Şehitler Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. Hastaneden tedavisi tamamlanan Talip K.'da ardından aynı yere getirilerek ifadesi alındı.

Kavgaya karışan ve tuvalet kapısı ile Talip K.'yı yaralayan Mertcan S.'nin 120 promil alkollü olduğu belirtildi. Kavganın tarafları ifade vermek için geldiği karakolda karşılıklı olarak bir birlerinden şikayetçi oldular.

"Ben lavaboya girmiştim arkadan tekmeyi bir vurdu kapıya elime ve kafama isabet etti"

Olayın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Talip K., ise yaşadıklarına bir anlam veremediğini söyleyerek, kendisini kapı ile yaralayan şahıstan şikayetçi olduğunu kaydetti. Talip K., "Çınar'da tuvalete girelim dedik adam kafayı bulmuş, ben bilmiyordum. 5-10 kişiye sataştı en son beni buldu. Ben lavaboya girmiştim arkadan tekmeyi bir vurdu kapıya elime ve kafama isabet etti. Elim yaralandı, kafamda bir şey yok doktor film çektirdi. Sonra polis arkadaşlar geldi hastaneye gittik. Orada alkol muayenesi olduk sonra buraya geldik. Şikayetçi oldum ne yapayım?" diye konuştu.

Olay sonrası alkollü olduğu öne sürülen Mertcan S., ise polis aracı ile evine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA