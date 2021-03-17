Tuvalu'nun Başkenti ve Para Birimi Nedir? Tuvalu'nun Bayrağı Nasıldır?

Tuvalu; Büyük Okyanus'ta, dokuz adet mercan adasından oluşan Polinezya ülkesidir. İngiliz Milletler Cemiyeti'ne üye olup devlet başkanı olarak İngiltere kraliçesini kabul eder. ABD'ye bağlı bir eyalet olan Hawaii Adası ile Avustralya arasında bulunmaktadır.

Tuvalu'nun Başkenti?

“Fongafale (Funafuti’de)” şehri Tuvalu'nun başkentidir.

Tuvalu'nun Para Birimi Nedir?

“Avustralya Doları” Tuvalu'nun para birimidir.

Tuvalu'nun Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Tuvalu'nun telefon alan kodu : + 688

Tuvalu'nun Türkçe Ülke Telaffuzu

Tuvalu

Tuvalu'nun Türkçe Başkent Telaffuzu

Fongafale (Funafuti’de)

Tuvalu'nun İngilizce Ülke Telaffuzu

Tuvalu

Tuvalu'nun İngilizce Başkent Telaffuzu

Fongafale

Tuvalu'nun Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce

Tuvalu'nun Bayrağı Nasıldır?