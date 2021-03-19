Tuvalu'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Tuvalu'nun Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Tuvalu; Büyük Okyanus'ta, dokuz adet mercan adasından oluşan Polinezya ülkesidir. İngiliz Milletler Cemiyeti'ne üye olup devlet başkanı olarak İngiltere kraliçesini kabul eder. ABD'ye bağlı bir eyalet olan Hawaii Adası ile Avustralya arasında bulunmaktadır.

Tuvalu'nun Nüfusu Kaç Kişidir?

Tuvalu 10200 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 231. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0000013 olduğu görülmektedir.

Tuvalu'nun Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Tuvalu'nun Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Tuvalu'nun yüz ölçümü 28 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Tuvalu'nun Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0 km² Karasal Alan : 26 km²

Tuvalu'nun Haritadaki Yeri / Konumu