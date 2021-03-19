İstanbul'a kar geliyor! Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji duyurduLise 2. dönem sınavları ne zaman? 2. sınavlar olacak mı, yapılacak mı?Son dakika... UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu! İşte çeyrek final eşleşmeleri...Bense Soral'ın hayal kırıklığı: kripto para ile satışa sunduğu esere hiç teklif verilmedi.İkinci dönem notları nasıl verilecek 2021? 2. dönem karne notları ne zaman belli olacak?Vatikan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Vatikan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Vanuatu'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Vanuatu'nun Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Dona isminin anlamı nedir, Dona ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ürdün'ün Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Ürdün'ün Haritadaki yeri, Konumu Nedir?İstanbul Sarıyer Nüfusu 2020 - 2021 |  Sarıyer İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Tuvalu'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Tuvalu'nun Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Tuvalu'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Tuvalu'nun Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Tuvalu'nun Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Tuvalu'nun Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Tuvalu'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Tuvalu'nun Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Tuvalu; Büyük Okyanus'ta, dokuz adet mercan adasından oluşan Polinezya ülkesidir. İngiliz Milletler Cemiyeti'ne üye olup devlet başkanı olarak İngiltere kraliçesini kabul eder. ABD'ye bağlı bir eyalet olan Hawaii Adası ile Avustralya arasında bulunmaktadır.

Tuvalu'nun Nüfusu Kaç Kişidir?

Tuvalu 10200 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 231. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0000013 olduğu görülmektedir.

Tuvalu'nun Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

smartphone-1445489-1920.jpg

Tuvalu'nun Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Tuvalu'nun yüz ölçümü 28 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Tuvalu'nun Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0  km²    Karasal Alan : 26 km²

continents-975931-1920-001.jpg

Tuvalu'nun Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT