İstanbul Havalimanı'ndan Dalaman'a uçacak olan Tuvana Türkay ve Alper Potuk çifti, Türk Hava Yolları'nda kriz çıkardı. Olay, önceki akşam meydana geldi. İstanbul Havalimanı'na erken gelen Tuvana Türkay uçağa yalnız bindi. Potuk ise uçağın kalkmasına 4 dakika kala alana geldi. Olanlar ise bu dakikadan sonra oldu.

Havalimanına geç geldiği için uçağa yetişemeyeceğini anlayan Alper Potuk, Türkay'ı arayarak uçaktan inmesini söyledi. Sevgilisinin dediğini yapan oyuncu hem uçağı rötara soktu, hem de sosyal medyadan THY'ye "Rezilsiniz" diyerek isyan etti.

Rezilsin THY: Yaptığı paylaşımda “Rezilsin THY. Uçak hala körükten ayrılmamışken kapıdaki yolcuyu almamak, yakını burada beklerken. Ben uçaktan ayrılıyorum ama siz yolcuyu almıyorsunuz” diyen Türkay'a kısa süre içinde THY'den yanıt geldi.

Şirket açıklama yaptı:

Tuvana Türkay bu paylaşımıyla mağdur olduğunu iddia ederken THY'den şu açıklama yapıldı; "01.06.2019 Tarihli TK2572 istanbul - Dalaman seferinde Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusu Alper Potuk 00.45 seferine boarding tamamlandıktan sonra 00.41 de müracaat etmiştir.

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

3 Ekim 1990 doğumlu olan Tuvana Türkay İstanbul, Üsküdar’da Bulgaristan göçmeni ve Rizeli bir annesinin kızı olarak dünyaya gelmiştir. İstanbul Koleji’nden mezun olan Tuvana Türkay eğitimine Beykent üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etti.

Kamera karşısına erken yaşta geçen Tuvana Türkay ilk kez 9 yaşında reklam filmlerinde oynamaya başladı. Oyunculuk, şan ve diksiyon dersleri alan Tuvana Türkay, 2014 yılında Kara Para aşk dizisinde rol aldı ve son olarak 2015 tarihli Güvenrin Uçuverdi filminde oynadı. Tuvana Türkay bunların dışında Eksik Sayfalar, Esir Sultan, Yer Gök Aşk, Nakş-ı Dil Sultan, Ayrılık, Cumhur Cemaat yapımlarında yer aldı.

ALPER POTUK KİMDİR?

Alper Potuk 8 Nisan 1991'de, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, fabrika işçisi baba ile ev hanımı bir annenin üç çocuğundan ikincisi olarak dünyaya geldi.

Sırasıyla Balıkesir'in Bandırma ve Eskişehir'in Çifteler ilçelerinde yaşadı. 2002'de Çiftçelerspor'un altyapısında futbola başladı. Burada Eskişehirspor'la oynanan ve 4-1 kaybedilen maçta takımının tek golünü atmasından ötürü rakibinin dikkatini çekti ve 2005'te Eskişehirspor'un altyapısına transfer oldu.

29 Mayıs 2009'da, 2008-09 sezonunun son haftasında, Gaziantepspor ile oynanan ve 1-1 biten karşılaşmanın 75. dakikasında oyuna girerek ligdeki ilk maçına çıktı. İllereyen zaman içerisinde takım'da daha sık oynama fırsatı buldu ve 2010-11 sezonunda ilk 11'de oynamaya başladı.

Burada genç yaşına rağmen sergilediği performansla 2011-12 sezonu öncesi transfer döneminde en çok konuşulan genç yetenekler arasına girdi. Eskişehirspor'da 106 maçta 6 gol atıp ve 15 asist yaptı.

2012-2013 sezonu bitiminde Galatasaray'a transferi gündeme gelen Alper Potuk için Eskişehirspor ile pazarlık yapan sarı kırmızılı kulüp, transfer için görüşmelere başlandığını 21 Mayıs 2013'te borsaya bildirdi. Ancak aynı gün Fenerbahçe devreye girdi ve Alper için Eskişehirspor'u 6 milyon 250 bin euro+Bienvenu ve Orhan Şam karşılığında ikna etti.

4 defa A Milli Takım aday kadrosuna çağrılan Alper Potuk, ilk kez 22 Mart 2013 tarihinde oynanan Andorra - Türkiye maçında A Milli Takım formasını giydi.