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  3. Tuvana Türkay'dan Selçuk Yöntem açıklaması: ''Paylaşım o kadar da samimi değildi''

Tuvana Türkay'dan Selçuk Yöntem açıklaması: ''Paylaşım o kadar da samimi değildi''

Geçtiğimiz günlerde Selçuk Yöntem'in doğum gününü paylaştığı samimi bir fotoğrafla akıllarda soru işaretleri bırakan Tuvana Türkay'dan o fotoğrafla ilgili açıklama geldi.

Selçuk Yöntem'in doğum gününü samimi bir fotoğrafla kutlayan Tuvana Türkay, çıkan aşk dedikoduları sonrası paylaşımı kaldırmıştı. Ünlü oyuncu o konuyla ilgili açıklama yaparak tepkisini dile getirdi.

Tuvana Türkay'dan Selçuk Yöntem açıklaması: ''Paylaşım o kadar da samimi değildi''

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10 Ağustos 2020 Pazartesi 13:04
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