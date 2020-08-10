Tuvana Türkay'dan Selçuk Yöntem açıklaması: ''Paylaşım o kadar da samimi değildi''
Geçtiğimiz günlerde Selçuk Yöntem'in doğum gününü paylaştığı samimi bir fotoğrafla akıllarda soru işaretleri bırakan Tuvana Türkay'dan o fotoğrafla ilgili açıklama geldi.
Selçuk Yöntem'in doğum gününü samimi bir fotoğrafla kutlayan Tuvana Türkay, çıkan aşk dedikoduları sonrası paylaşımı kaldırmıştı. Ünlü oyuncu o konuyla ilgili açıklama yaparak tepkisini dile getirdi.
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10 Ağustos 2020 Pazartesi 13:04
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