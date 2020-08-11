Tuvana Türkay'dan Selçuk Yöntem paylaşımıyla ilgili açıklama geldi!

Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem’in yeni yaşını kutladığı bir fotoğraf paylaşmış ve samimi bir dille Yöntem'in doğum gününü kutlamış ve ardından aşk iddiaları ortaya atılmıştı. Türkay, iddialarla ilgili sessiz kalmıştı. Uzun bir aradan sonra aşk dedikodularına yol açan paylaşımı ile ilgili sorulara yanıt veren güzel oyuncu şöyle dedi:

Adı Selçuk Yöntem'le aşk dedikodularına karışan Tuvana Türkay, konuyla ilgili, "Selçuk Abi çok güzel açıkladı. Çünkü çok rahatsız oldum. Her yazılana cevap mı vereceğiz ya? İnsanların binbir türlü derdi var. İki gündür böbrek kumu döküyorum." dedi.

"HERKES KENDİ NAMUS KAVRAMINI DEĞİŞTİRSİN"

"Yayınlanan fotoğraflar çok da samimi değildi." diyen Türkay, "Bu durumu insanların hastalıklı düşüncelerine bırakıyorum. Hayatımdaki hiçbir şeyi kimse için düzenlemem. Herkes aklını değiştirsin. Herkes kendi namus kavramını değiştirsin." açıklamasını yaptı.

Tuvana Türkay, sözlerine şöyle son verdi; "Bu hayatta Yıldız Tilbe'nin bir söz var. Diyor ki, Herkes çok namusluysa kimse kimsenin burnuna bakmasın'.

SEVGİLİ İÇİN DUA EDİYORUM

Tuvana Türkay, “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Yok. Olması için elimden geleni yapıyorum ama olmuyor. Hayat tarzıma uygun birinin beni bulması için dua ediyorum.”