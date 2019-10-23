"Tüyap Eskişehir Hobi, Spor ve Hediyelik Eşya Fuarı" yarın açılıyor

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından düzenlenen Tüyap Eskişehir Hobi, Spor ve Hediyelik Eşya Fuarı yarın kapılarını ilk kez ziyaretçilerine açıyor.

Eskişehir Ticaret Odası işbirliği ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Eskişehir Valiliği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve KOSGEB'in destekleri ile hazırlanan Tüyap Eskişehir Hobi, Spor ve Hediyelik Eşya Fuarı 24-27 Ekim 2019 tarihlerinde ETO - TÜYAP Fuar Merkezi'nde sektör temsilcilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Bu yıl Eskişehir'de ilk kez düzenlenecek ve 100'ün üzerinde firmanın katılımıyla gerçekleşecek fuarın 50 bine yakın ziyaretçiye ev sahipliği yapması hedeflenmekte. Hobi, sanat, spor gibi uğraş ve etkinliklere ilişkin ürün, donanım ve hizmetlerin geniş bir yelpazede tanıtılacağı fuar, geniş konsepti ile ziyaretçilerin tüm beklentilerini karşılayacak. Fuar ziyaretçileri, el sanatlarından takıya, oyuncaktan çocuk oyun alanlarına, güzel sanatlar, müzik ve dans okullarından müzik aletlerine, spor salonlarından sporcu kıyafet ve içeceklerine, spor okulları ile tüm spor malzeme ekipman ve donanımlarından outdoor ve doğa sporlarına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayıp fiyat karşılaştırması yapabilecek ve fuarda özel kampanyalardan faydalanabilecekler.

Fuarda Görkemli Sanat ve Spor Gösterileri ile Sahne Şovları

Sanat ve spor olmak üzere iki ana tema üzerine organize edilen fuarda sanat ve spor etkinlikleri 4 gün boyunca devam edecek. Sanat salonunda 26 kurum, 20 farklı sanat dalında toplam 48 ayrı etkinlik gerçekleştirilecek olup ziyaretçiler ebru sanatı, alevde cam şekillendirme, müzik dinletileri, seramik, lületaşı, kaligrafi, hüsn-ü hat, miyuki takı, çamurdan tabak şekillendirme, tiyatro, orkestra ve bando gösterileri gibi birbirinden güzel şovları izleyebilecekler. Spor salonunda ise 18 kurum, 15 farklı spor dalında toplam 56 ayrı gösteri düzenleyecek olup ziyaretçiler basketbol, zumba, jimnastik, spinning, eskrim, karete, judo, bosu cardio, aerobik, pilates, çocuklar için eğlenceli parkur yarışmaları ve yetişkin spor gösterileri ile spor turnuvalardan oluşan şovları görme fırsatı yakalayacaklar. Eskişehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden ebru ve lületaşı sanatçıları fuarda uygulamalar gerçekleştirecek. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Anadolu Üniversitesi de fuar kapsamından kaligrafi, açık alevde cam gösterisi, ekoprint baskı gösterileri düzenleyerek müzik dinletileri sunacak. Fuar spor ve sanat anlamında adeta bir festivale dönüşecek.

Milli Sporcular Fuarda

Fuarda kendi spor dallarında şampiyonlukları bulunan milli sporcular da yerini alacak. Mersin'de 2013 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan milli jimnastikçi Ümit Şamiloğlu fuarda söyleşi gerçekleştirecek. Ayrıca bu yıl Antalya Kemer'de dünya tekvando şampiyonu olan milli tekvandocu Gülsena Karakuyulu fuarda tekvando gösterisi gerçekleştirerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Milli rekortmen yüzücüler Göksu Doğan ve Sudem Denizli'de fuarda ziyaretçilerle bir araya gelecek.

Girişin ücretsiz olduğu fuar 24 - 26 Ekim tarihleri arasında 10:00-20:00, 27 Ekim tarihinde ise 10:00-19:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: İHA