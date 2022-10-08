Tüylendirme Makinesi İşçisi (Otomatik Tezgah) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Tüylendirme Makinesi İşçisi (Otomatik Tezgah) Tanımı;

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Tüylendirme Makinesi İşçisi (Otomatik Tezgah) Maaşı Ne Kadar? 2022 Tüylendirme Makinesi İşçisi (Otomatik Tezgah) Maaşları

Tüylendirme Makinesi İşçisi (Otomatik Tezgah) maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Tüylendirme Makinesi İşçisi (Otomatik Tezgah) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tüylendirme Makinesi İşçisi (Otomatik Tezgah) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.40

Meslek Adı :

Tüylendirme Makinesi İşçisi (Otomatik Tezgah)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Trikotaj eşyalarını tüylendiren bir makine çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tüylendirme Makinesi İşçisi (Otomatik Tezgah) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinenin haznesine verilen reçetelere göre belirli miktarlarda kimyasal maddeler koymak,

b) Tüylendirilecek trikotaj eşyalarının cinsine göre hazırlanmış olan program kartını makine üzerindeki kart yuvasına yerleştirmek,

c) Tüylendirilecek eşyaları makine tanburu içine doldurmak,

d) Makineyi çalıştırıp, makinenin program kartına uygun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek,

e) Herhangi bir aksaklık anında kumanda tablasındaki sistem şalterini hareket ettirerek, çalışmayı el sistemine bağlayıp program kartının otomatik olarak göreceği vazifeleri düğmeler vasıtasıyla idare etmek,

f) İş bitiminde otomatik olarak duran makinenin tanburundan tüylendirilen eşyaları çıkartmak,

g) Makinenin temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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