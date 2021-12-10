Tüyler ürperten koca cinayeti! Eşini öldürüp sabaha kadar başında bekledi, havanın aydınlanmasıyla birlikte teslim oldu!

Kan donduran koca vahşeti Antalya'nın Yeniköy Mahallesi'nde yer alan 70 sokakta meydana geldi. Bir sitenin üçüncü katında yaşam süren Talat Yılmaz (64), öğretmen emeklisi eşi Gülsenem Yılmaz'ı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evlerinin mutfağında bıçaklayarak katletti. Korkunç olay karşısında hareket etmeden sabaha kadar karısının başında bekleyen Yılmaz, havanın aydınlanmasıyla birlikte polis merkezine giderek suçunu itiraf edip, teslim oldu.

ÇOCUĞU SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Edinilen bilgiye göre; işsiz olduğu bilinen Talat Yılmaz, öğretmen emeklisi eşi ile bir anda tartışmaya başladı. Seslerin yükselmesiyle olayın seyrini değiştirecek hareket 63 yaşındaki adamdan geldi. Karısını mutfakta bıçaklayan Yılmaz, hava aydınlanana kadar cansız bedeni izledi. Sabah saatlerinde polis merkezine giderek teslim olan adamın hemen ardından, sağlık ekipleri cinayetin işlendiği adrese sevk edildi.

İhbarın ardından adreste bulunan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, 64 yaşındaki Gülsenem Yılmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Anne ve babasının arasında geçen korkunç olayı duyup olay yerine gelen Kayhan Yılmaz, sinir krizi geçirdi.

Olay yeri ve savcılığın evde incelemesi devam ediyor.