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  3. Tüyler ürperten olay! 27 yaşındaki Tuğçe Ünsal evinde başından vurulmuş halde bulundu

Tüyler ürperten olay! 27 yaşındaki Tuğçe Ünsal evinde başından vurulmuş halde bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde evinde yalnız yaşayan 27 yaşındaki Tuğçe Ünsal, başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Tüyler ürperten olay! 27 yaşındaki Tuğçe Ünsal evinde başından vurulmuş halde bulundu

Ankara'da, tüyler ürperten bir cinayet işlendi. 27 yaşındaki Tuğçe Ünsal isimli genç kadın evinde başından vurulmuş halde bulundu. Genç kadının cinayete kurban gittiği evden gelen kötü kokuların fark edilmesiyle ortaya çıktı.

3 GÜN ÖNCE VURULDUĞU TESPİT EDİLDİ

Saat 18.00 sıralarında Altındağ ilçesi Hacettepe Mahallesi Ulucanlar Caddesi'nde meydana gelen olayda komşular kokudan rahatsız oldu. Polis ekipleri, komşuların evden kötü koku geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. Çilingir yardımıyla eve giren polis, yalnız yaşayan Tuğçe Ünsal'ın (27) cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede 3 gün önce başından vurularak öldüğü belirlenen Ünsal'ın ayrıca, sahtecilik ve uyuşturucudan 11 suç kaydının olduğu öğrenildi. Evde de bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ünsal'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

KOKU ÜÇÜNCÜ GÜN YOĞUNLAŞTI

Apartman yöneticisi Murat Doğramacı konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 3 gündür evden kötü koku geldiğini söyledi. "Çilingir vasıtasıyla kapıyı açtık. Sonra içeride bir kadının şişmiş halde ölü olarak yattığını gördük. Daha sonra ekipler geldi, incelemeler yapıldı. Tek başına yaşıyordu. Bayan kuaförlüğü yapıyormuş diye duymuştuk. 3 gündür koku alıyorduk, bugün çok yoğunlaştı" dedi.

 

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