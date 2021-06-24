Tüyler ürperten vahşet: 'Karıma tecavüz etti' deyip öldürdü... Yetmedi cesedin kafasını koparıp top gibi oynadı! Amerika'da yaşanan olayda, Joel Arciniega-Saenz, komşusu James Garcia'nın karısına tecavüz ettiği iddiasının ardından adamı parkın ortasında kafasını keserek öldürdü. Ardından kopuk kafayı havaya fırlatarak top gibi oynayan Saenz, olay yerine gelen ekiplere cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti.

1 11 ABD'nin New Mexico eyaleti, duyanların inanamadığı bir vahşete tanık oldu. 51 yaşındaki komşusu James Garcia'yı, karısına tecavüz ettiği gerekçesiyle kafasını keserek öldüren Joel Arciniega-Saenz, cinayetin ardından kopuk kafayla top oynadı.