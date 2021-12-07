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  3. Tüyleri diken diken eden cinayet! Genç kıza önce mezarını kazdırdılar, sonra öldürüp içine attılar!

Tüyleri diken diken eden cinayet! Genç kıza önce mezarını kazdırdılar, sonra öldürüp içine attılar!

21 yaşındaki Amanda Albach'a önce kendi mezarını kazdırdılar, daha sonra genç kadını katledip o mezara koydular. Polisin soruşturmayı derinine incelemesiyle korkunç sebep ortaya çıktı.

Tüyleri diken diken eden cinayet! Genç kıza önce mezarını kazdırdılar, sonra öldürüp içine attılar!

Korkunç olay Brezilya'da yaşandı. Amanda Albach isimli genç kız, arkadaşının doğum günü partisine katılmak için evden çıktı. O saatten itibaren haber alınamayan genç kızın ailesi durumu polise bildirdi. Albach'ın partiye gittiği doğrulandı ancak ters giden bir şeyler vardı. Genç kadın parti evinden sonra sırra kadem basınca, polis olaya ilişkin incelemelerde bulunarak şüphelileri göz altına aldı.

Tüyleri diken diken eden cinayet! Genç kıza önce mezarını kazdırdılar, sonra öldürüp içine attılar!

KAN DONDURAN GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Polis, o gece parti evinde bulunan şüphelendiği kişileri gözaltına almasının ardından sorguya çekti. Sorgu odalarında kullanılan birbirleriyle çelişkili ifadeler ekipleri harekete geçirdi. Anlatılanlar doğrultusunda Amanda'nın uyuşturucu kaçakçılığı batağına düştüğü, ancak bu sırrı üçüncü kişilerle paylaştığı ortaya çıktı. Çetenin bu durumdan rahatsız olmasıyla birlikte genç kadın defalarca tehdit edilerek ormanlık bir alana götürüldü. Burada Albach'a çeşitli işkencelerde bulunan çete üyeleri, genç kadına bir mezar açtırdı. Kendi elleriyle toprağı eşeleyen kadını öldüren çete üyesi, onu kazılı mezara gömdü.

İsmi gizli tutulan şüpheli Amanda'ya mezarını kazırdıktan sonra iki kurşunla vurduğunu itiraf etti.

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