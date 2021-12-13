Tüyleri diken diken etti! Pendik'te 7 yaşını boğazından keserek öldüren adamın, cinayet öncesi ne yaptığı ortaya çıktı!

Korkunç olay, İstanbul'un Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi Hızır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sinir krizi geçiren Habip Öztürk isimli baba, 7 yaşındaki öz kızını rehin alarak boğazından kesti. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen baba, kızının boğazını kesmesinin hemen ardından, kendi canına da kıymak istedi. İntihara teşebbüs etti ancak başarılı olamadı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM GÜZEL KIZIM"

Küçük kızına vahşeti yaşatan babanın, meğer daha öncesinde, uzaklaştırma kararı varmış. Hastaneye kaldırılan Öztürk'ün, cinayeti işlemeden 4 saat önce kızının resmini sosyal medya hesabında paylaşıp "Seni çok seviyorum güzel kızım" yazması, dikkatlerden kaçmadı.