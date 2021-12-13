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  3. Tüyleri diken diken etti! Pendik'te 7 yaşını boğazından keserek öldüren adamın, cinayet öncesi ne yaptığı ortaya çıktı!

Tüyleri diken diken etti! Pendik'te 7 yaşını boğazından keserek öldüren adamın, cinayet öncesi ne yaptığı ortaya çıktı!

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Habip Öztürk 7 yaşındaki kızını rehin alarak boğazından kesti. Küçük kız hayatını kaybederken, hastanede sorguya alınan cani babanın uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı. Babanın cinayeti işlemeden önce, sosyal medya da yaptığı paylaşım ise ortaya çıktı.

Tüyleri diken diken etti! Pendik'te 7 yaşını boğazından keserek öldüren adamın, cinayet öncesi ne yaptığı ortaya çıktı!

Korkunç olay, İstanbul'un Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi Hızır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sinir krizi geçiren Habip Öztürk isimli baba, 7 yaşındaki öz kızını rehin alarak boğazından kesti. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen baba, kızının boğazını kesmesinin hemen ardından, kendi canına da kıymak istedi. İntihara teşebbüs etti ancak başarılı olamadı.

Tüyleri diken diken etti! Pendik'te 7 yaşını boğazından keserek öldüren adamın, cinayet öncesi ne yaptığı ortaya çıktı!

"SENİ ÇOK SEVİYORUM GÜZEL KIZIM"

Küçük kızına vahşeti yaşatan babanın, meğer daha öncesinde, uzaklaştırma kararı varmış. Hastaneye kaldırılan Öztürk'ün, cinayeti işlemeden 4 saat önce kızının resmini sosyal medya hesabında paylaşıp "Seni çok seviyorum güzel kızım" yazması, dikkatlerden kaçmadı. 

Tüyleri diken diken etti! Pendik'te 7 yaşını boğazından keserek öldüren adamın, cinayet öncesi ne yaptığı ortaya çıktı!

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