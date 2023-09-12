Tüysüzler davasında intihar eden mağdurun eşi: "Çocuklarım yetim kaldı, adalet istiyorum"

2014 yılında 350 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla devam eden "Tüysüzler" davasının 14'üncü celsesinde de karar çıkmadı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Tüysüzler davasında intihar eden mağdurun eşi: "Çocuklarım yetim kaldı, adalet istiyorum"

2014 yılında 350 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla devam eden "Tüysüzler" davasının 14'üncü celsesinde de karar çıkmadı. Tarafların uzlaşamadığı dava ertelenirken dolandırıldıktan sonra ekonomik sorunlar yaşadığı için intihar ettiğini iddia ettiği eşi için Ayşegül U., "Çocuklarım yetim kaldı, adalet istiyorum" dedi.

2014 yılının Haziran ayında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde altın ve para cinsinden faiz öderken işleri bozulan, Sarraf Tüysüzler isimli kuyumcu dükkanını kapatarak kayıplara karışan Cemalettin Albayrak, Turgut Tüysüz ve Yüksel Hancızade hakkında açılan davanın 14'üncü celsesi bugün Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. 350 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla yargılanan Tüysüzler davasında yakalama kararı çıkarılan sanıkların duruşmaya gelmediği görüldü. Duruşmaya mağdurlar ve avukatları katıldı. Müşteki avukatı, sanıklar zararı gidermeyecekleri yönünde beyan verdiğini ve tarafların uzlaşmayı kabul etmediğini dile getirdi.

"Eşim dolandırıldı ve ekonomik sebeplerle intihar etti"

Duruşmada bugünün piyasasıyla 2 milyon TL zarara uğradığını, eşinin ekonomik sıkıntı sebebiyle intihar ettiğini söyleyen Ayşegül U., "Eşim Tüysüzler tarafından dolandırıldı. Çocuklarım yetim kaldı, adalet yerini bulsun" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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