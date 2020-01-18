TUYUB Başkanı Akdağ: "Esnaflık kültürü Edirne'nin turizmini canlandırır"

EDİRNE (AA) - Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, esnaflık kültürünün Edirne'de turizmi canlandıracağını söyledi.

Dernek binasında basın toplantısı düzenleyen Akdağ, kentteki bazı esnafın yabancı turistlere hileli gıda sattığı ve fahiş fiyat uygulamasından dolayı Edirne'ye alışveriş yapmak için gelen turistlerin çevre il ve ilçelere yöneldiğini öne sürdü.

Akdağ, Edirne'nin sınır kenti olma avantajını iyi şekilde kullandığını belirterek, başta Yunanistan ve Bulgaristan'tan binlerce turistin alışveriş turizmi için Edirne'yi tercih ettiğini ve ekonomiye katkı sağladığını dile getirdi.

Turizmin sürdürülebilir ve kalıcı olması için kente gelen turistlerin iyi şekilde ağırlanması gerektiğini dile getiren Akdağ, "Edirne'nin çok güzel bir potansiyeli var. Yunanistan ve Bulgaristan'dan binlerce turist özellikle alışveriş turizmi anlamında kente geliyor. Ancak bazı esnafımızın yaptığı yanlışlar turistlerin başka yerleri tercih etmesine neden oluyor." diye konuştu.

Turizmdeki hareketliliğin uzun vadeli olması için başta esnaf olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Akdağ, şöyle devam etti:

"Eğer bu durumu doğru yönetemezsek kente gelen turist yoğunluğunu kaybederiz. Nerede bir yanlış yapılıyorsa herkes üzerine düşeni yapmalı. Çünkü normalde Edirne'ye gelip alışveriş yapan turistler neden başka yerlere gidiyor, bunun cevabını bulmamız lazım. Cevap bulunduğunda çözüm için girişimler yapılmalı. Aslında çözüm esnaflarımızda. Esnaflık kültürümüz var. Bu kültüre uygun şekilde hareket edildiğinde karşılığı iyi bir şekilde alınır. Esnaflık kültürü Edirne'nin turizmini canlandırır."

Kaynak: AA