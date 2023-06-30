Tuz tanesinden küçük çanta! 63 bin dolara satıldı!

657'ye 222, 700 mikron boyutlarında küçük bir el çantası Çarşamba günü çevrimiçi bir müzayedede yaklaşık 63 bin dolara satıldı.

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Tuz tanesinden küçük çanta! 63 bin dolara satıldı!

Popüler bir markanın tasarımına dayanan flüoresan sarımsı yeşil çanta, New York'taki bir sanat kolektifi olan MSCHF tarafından üretildi. Bu çanta, "Mikroskopik El Çantası" adıyla tanıtılarak, çok küçük boyutlarda olduğunu vurgulamıştır. MSCHF, çantanın iğne deliğinden geçebilecek kadar dar ve bir deniz tuzu tanesinden daha küçük olduğunu iddia etmektedir.

Tuz tanesinden küçük çanta! 63 bin dolara satıldı!

Çanta, iki fotonlu polimerizasyon adı verilen bir üretim teknolojisi kullanılarak mikro ölçekli plastik parçaların 3D yazdırılmasıyla oluşturulmuştur. Ayrıca, çantanın görülebileceği bir dijital ekranla donatılmış bir mikroskopla birlikte satışa sunuldu.

Bu özel çanta, Amerikalı müzisyen, plak yapımcısı ve tasarımcı Pharrell Williams tarafından kurulan çevrimiçi müzayede evi olan Joopiter tarafından satışa sunulmuştur. Bu ilginç eser, sanat ve tasarım dünyasında büyük ilgi uyandırmıştır.

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