Tuza Halk Eğitim Merkezi'nden maske üretimine tam destek

Koronavirüs felaketi sonrası artan talep doğrultusunda Tuzla Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri, gönüllülük çerçevesinde maske üretimine katkıda bulunuyor. Günde 2 bin adet maske üreten Tuzla Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri, bu sayede koronavirüse karşı alınan önlemlere destek oluyor.

Çin'in Wuhan kentinde başlayıp tüm dünya ülkelerine yayılan koronavirüs tehdidine karşı ülkeler önlemlerini almayı sürdürüyor. Virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından il ve ilçelerde yapılan temizlik ve dezenfekte çalışmaları daha da sıklaşarak bu salgının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Yapılan bu çalışmalara destek amacıyla Tuzla Halk Eğitim Merkezi, öğretmenleriyle önemli bir adım atmış oldu. Gönüllük çerçevesiyle günde 2 bin adet maske üreten öğretmenler, milletçe dayanışma yolunda desteklerini sürdürüyor.

Öğretmenlerin verdikleri destekler için sonsuz teşekkürlerini sunan Tuzla Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Çangır, “Bu süreçte fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür eder, Allah’tan onlara güç ve kuvvet vermesini niyaz ediyorum” dedi.