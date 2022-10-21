Tuzak dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor, oyuncuları kim, konusu ne? Tuzak dizisi nerede çekiliyor?

Ekranlara yeni gelen Tuzak dizisi, diziseverler tarafından merak konusu oldu. Türk dizilerini izlemeyi sevenler, dizi hakkında merak ettiklerini internetten aratıyor. Peki Tuzak dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor, oyuncuları kim, konusu ne? Tuzak dizisi nerede çekiliyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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Tuzak dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor, oyuncuları kim, konusu ne? Tuzak dizisi nerede çekiliyor?

Televizyon ekranlarına yeni gelen ve seyircilerin ilgisini çeken yeni dizi Tuzak, diziseverlerin merak konusu oldu. Sevdiği oyuncuların yer aldığını gören diziseverler, Tuzak hakkında internette aramalar yapıyor. Peki Tuzak dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor, oyuncuları kim, konusu ne? Tuzak dizisi nerede çekiliyor? İşte detaylar...

Tuzak dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor, oyuncuları kim, konusu ne? Tuzak dizisi nerede çekiliyor?

TUZAK DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLIYOR, OYUNCULARI KİM, KONUSU NE?

Baş rollerini Bensu Soral ve Akın Akınözü'nün paylaştığı Tuzak dizisi, 19 Ekim 2022 Çarşamba akşamı TV8 ekranlarında diziseverler ile buluştu. Daha ilk bölümüyle ekranlara kilitleyen konusu ve kaliteli oyuncu kadrosuyla yayın hayatına başarılı bir giriş yapan Tuzak dizisi, favori diziler arasında yer almaya başladı. Peki dizinin konusu ne?

Tuzak dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor, oyuncuları kim, konusu ne? Tuzak dizisi nerede çekiliyor?

Umut, Mahir ve Umay isimli üç kardeşin çocukluklarının elinden alınmasının intikamını anlatan dizi, pek çok entrika içeriyor.

Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olduklarını sanan üç kardeş, zamanla kimin iyi kimin sahte olduğunu anlayacak ve Ceren, Güven ve Mete kardeşlerin birbirlerine bağlılıklarıyla sarsılacak.

Tuzak dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor, oyuncuları kim, konusu ne? Tuzak dizisi nerede çekiliyor?

İki düşman aile birbirlerinden intikam almanın hırsına kapılırken, Umut ile Ceren birbirlerine aşık olmanın heyecanı ve sakladıkları sırların arasında kaybolacaktır.

Baş rollerinde Bensu Soral ve Akın Akınözü'nün yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu ise şöyle:

Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, İlayda Çevik, Onur Durmaz. Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atay, Lesli Karavil ve İbrahim Şahin gibi isimler yer alıyor.

Tuzak dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor, oyuncuları kim, konusu ne? Tuzak dizisi nerede çekiliyor?

TUZAK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'un farklı semtlerinde çekilen dizinin ilk bölümünde Atina'dan görüntüler de yer almıştı. Fakat dizi genel olarak İstanbul'da çekiliyor.

Tuzak dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor, oyuncuları kim, konusu ne? Tuzak dizisi nerede çekiliyor?Tuzak dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor, oyuncuları kim, konusu ne? Tuzak dizisi nerede çekiliyor?Tuzak dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor, oyuncuları kim, konusu ne? Tuzak dizisi nerede çekiliyor?Tuzak dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor, oyuncuları kim, konusu ne? Tuzak dizisi nerede çekiliyor?

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