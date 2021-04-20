TUZGEM öğrencilerinden Ramazan'da ihtiyaç sahibi kişilere yardım desteği!

Yardımlaşma ayı olarak da bilinen mübarek Ramazan ayında Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)'ye hazırlandıkları kadar diğer yandan da ilçe genelinde ihtiyaç sahibi kişilere destek veren Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi (TUZGEM) öğrencileri hazırladıkları gıda kolileriyle ihtiyaç sahibi kişilerin yüzlerini güldürdüler.

Öğrenciler, kendi evlerinden getirdikleri yağ, makarna, pirinç, salça gibi gıda ürünlerini kolilerde topladılar. Öğrenciler, 100 gıda kolisini büyük bir heyecanla hazırladılar. Hazırlanan gıda kolileri, öğrenciler tarafından Tuzla’da bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

''YAŞIMIZ KÜÇÜK AMA YÜREKLERİMİZ BÜYÜK''

Yaşlarının küçük ama yüreklerinin büyük olduğunu belirten TUZGEM öğrencisi Zehra Kaya,” YKS sınavına hazırlanıyorum. Arkadaşlarımız evlerinden ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere erzak getirdiler. Gönüllerinden ne koparsa veya koli halinde de getiren oldu. Bunları birleştirip ihtiyaç sahibi ailelere götürmek için hazırladık. Yaşımız küçük ama buradaki arkadaşlarımın yüreği büyük” dedi.

“BÖYLE YARDIMLAR OLDUĞU SÜRECE BÜTÜN İNSANLIK VAR OLUR”

TUZGEM’de eğitim gören Mustafa Yıkılmaz,” Bugün hayırlı bir iş için buradayız. İhtiyaç sahibi ailelerimize erzak kolisi hazırladık. Makarnasından şehriyesinden bulgurundan tuzundan her şeyine kadar hazırladık. Gönüllü öğrencilerimiz sağ olsunlar evlerinden bir şeyler getirdiler. Herkesten Allah razı olsun. İnşallah herkesin istediği gönlünce olur. Böyle yardım ve böyle insanlar olduğu sürece milletimiz vatanımız bütün insanlık var olur” dedi.