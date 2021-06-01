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TUZKAM işsiz vatandaşlara istihdam imkanı sağlıyor

TUZKAM, işveren ile iş arayanı bir araya getirerek, bölgedeki işsiz vatandaşlara iş imkanı sağladı. Birçok sektörden firma ile iş birliği içerisinde olan TUZKAM, halkın istihdam edilmesini kolaylaştırdı.

TUZKAM işsiz vatandaşlara istihdam imkanı sağlıyor

İş arayan ile işvereni buluşturan Tuzla Belediyesi Kariyer Merkezi (TUZKAM), istihdam desteğini pandemi sürecinde de sürdürdü ve 2021 yılının ilk beş ayında yaklaşık 6 bin vatandaşın istihdamı sağlandı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "İstanbul'daki  8 organize sanayisinden 5'ine ev sahipliği  yapan Tuzla'da, gelen talepler doğrultusunda iş arayan kişilerin yetenekleri doğrultusunda  uygun işlere yerleştirmeye çalıştıklarını," belirtti. 

TUZKAM' ın, iş arayan ile işvereni bir araya getirmesi hem istihdamı sağladı hem de vatandaşlara umut oldu. İş arayan  kişilerin  özgeçmişleri, iş arayan firmalara gönderildi ve hatta uygun koşullar sağlanarak toplu görüşmelerde yapıldı. 

Türkiye'nin sanayi, imalat,  gıda, tekstil ve teknoloji sektörlerinden birçok firma ile işbirliği yapıldı ve 2021 yılının ilk beş ayında 6 bin civarı işsiz vatandaş istihdam edildi.  Ayrıca Tuzla Belediyesi ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi iş birliği ile yüzlerce farklı branşta mesleki yeterlilik eğitimleri de verildi. 

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TAM KAPANMA SONRASI TOPLU İŞ GÖRÜŞMELERİNE YOĞUN İLGİ

TUZKAM,  sanayi, teknoloji, imalat, gıda ve tekstil gibi sektörlerde hizmet veren, dünyanın  ve Türkiye'nin önde gelen firmaları ile  iş birliği içerisinde olarak, işsiz vatandaşlara yönelik istihdam desteği sağladı. Böylece toplu görüşmeler sonrasında istihdam açığı bulunan bir mobilya şirketinde 25 işsiz vatandaşa daha iş imkanı oluşturuldu. 

TUZKAM, İŞ ARAYAN VATANDAŞLARA UMUT OLUYOR

İstanbul'un 8 organize sanayi bölgesinden 5'ine ev sahipliği yaptıklarını belirten Dr. Şadi Yazıcı;

"İlçemizde faaliyet gösteren firmaların talepleri doğrultusunda özgeçmişi uygun olan vatandaşlarımızı yönlendirerek istihdam edilmelerini sağlıyoruz. Pandemi döneminde büyük bir sorun haline gelen işsizlik konusunda ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Bu nedenle Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi olarak bölgemizde önemli destek alanı oluşturduğumuzu düşünüyorum," şeklinde açıklamalarda bulundu. 

Aynı zamanda önemli markaların üretim firmalarının da bölgede bulunması istihdam açısından  avantaj sağlıyor. Ayrıca Sayın Yazıcı, "pandemi döneminin vatandaşlarını karamsarlığa sürüklememesini  ve birlikte bu sorunlara çözüm bulabileceklerini," duyurdu. 

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