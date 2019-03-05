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Tuzla 2014 yılı yerel seçim sonuçları, Partilerin aldığı oylar ve oranları

31 Mart 2019 yerel seçimlere az bir süre kala partilerin Tuzlal'da 30 Mart 2014 yılı yerel seçimlerinde aldığı oylar merak ediliyor. İşte 2014 yılı yerel seçimlerinde partilerin Tuzla'da aldığı oylar ve oranları.

Tuzla 2014 yılı yerel seçim sonuçları, Partilerin aldığı oylar ve oranları

30 Mart 2014 yılı Tuzla yerel seçimlerinde partilerin aldığı oylar ve oranları


Adalet ve Kalkınma Partisi   59,122     48.2 %     Şadi Yazıcı,Cumhuriyet Halk Partisi   48,295   39.4 %  Cemil Ekşi,Milliyetçi Hareket Partisi   6,266  5.1 %  Adil Erkoç,Halkların Demokratik Partisi  4,163   3.4 %  Hasan Özdemir,Saadet Partisi   2,281   1.9 %   Ahmet Dikici,Büyük Birlik Partisi   1,620   1.3 %  Mehmet Demirci,Demokrat Parti   281   0.2 %   Ahmet Ali Soğuksulu,Demokratik Sol Parti  235   0.2 %  Meryem Tekin,İşçi Partisi  186   0.2 %   Hüseyin Kılıç,Bağımsız Türkiye Partisi   140   0.1 %   Hasan Gürdal,Bağımsız 1    31    0 % ,    Liberal Demokrat Parti   30   0 %   Ali Işık.


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