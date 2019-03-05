Tuzla 2014 yılı yerel seçim sonuçları, Partilerin aldığı oylar ve oranları
31 Mart 2019 yerel seçimlere az bir süre kala partilerin Tuzlal'da 30 Mart 2014 yılı yerel seçimlerinde aldığı oylar merak ediliyor. İşte 2014 yılı yerel seçimlerinde partilerin Tuzla'da aldığı oylar ve oranları.
30 Mart 2014 yılı Tuzla yerel seçimlerinde partilerin aldığı oylar ve oranları
Adalet ve Kalkınma Partisi 59,122 48.2 % Şadi Yazıcı,Cumhuriyet Halk Partisi 48,295 39.4 % Cemil Ekşi,Milliyetçi Hareket Partisi 6,266 5.1 % Adil Erkoç,Halkların Demokratik Partisi 4,163 3.4 % Hasan Özdemir,Saadet Partisi 2,281 1.9 % Ahmet Dikici,Büyük Birlik Partisi 1,620 1.3 % Mehmet Demirci,Demokrat Parti 281 0.2 % Ahmet Ali Soğuksulu,Demokratik Sol Parti 235 0.2 % Meryem Tekin,İşçi Partisi 186 0.2 % Hüseyin Kılıç,Bağımsız Türkiye Partisi 140 0.1 % Hasan Gürdal,Bağımsız 1 31 0 % , Liberal Demokrat Parti 30 0 % Ali Işık.
Etiketler : 30 mart yerel seçimler
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