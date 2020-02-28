Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Tuzla açıklarında çarpışan iki gemiye ait tüm mürettebat kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, akşam geç saatlerde "Clavigo" ile "Dede" isimli iki gemi Tuzla açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.

Gemilerde hasara yol açan kazada, tüm mürettebatın kurtarıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA