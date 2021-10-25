Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Halk Günü görüşmelerinde konuştu: "Vatandaşlarımızı can kulağı ile dinliyoruz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, her Perşembe günü yüz yüze düzenlediği ve Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ‘Halk Günü’ görüşmeleri ile Tuzlalı vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyularak gerçekleştirilen görüşmelerde Başkan Yazıcı, vatandaşlar ile tek tek görüşüp talep ve önerini dinledi. Vatandaşların talep ve önerini tek tek not alan Yazıcı, çözülmesi konusunda ilgili birimlere talimat verdi. Tuzla Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen görüşmelere Tuzlalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“VATANDAŞLARIMIZIN HER TÜRLÜ SORUNUNA KULAK VERİYORUZ”

12 yıl önce başlatmış oldukları Halk Günü buluşmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Tuzlalı vatandaşlarımız bilir ki her Perşembe halk gününde bir araya geliyoruz. Özellikle derdini, sıkıntısını, taleplerini bizzat bana iletmek isteyen komşularımız oluyor. Onları dinlemek, birlikte yerinde çözme kavuşturmak bizi de mutlu ediyor. Biz Tuzla Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her türlü sorununa kulak veren, onları gerçekten can kulağı ile dinleyen ve sonuç odaklı çalışan bir belediyeyiz. Tuzla’da ulaşamadığımız ve kalbine dokunmadığımız tek bir vatandaşımızın kalmaması için gayret ediyoruz” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın 12 yıldır her perşembe günü düzenlediği Halk Günü görüşmeleri ile Tuzlalı vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Halk Buluşmalarını 12 yıldır aralıksız devam ettiklerini belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Vatandaşlarımızın her türlü sorununa kulak veren, onları gerçekten can kulağı ile dinleyen ve sonuç odaklı çalışan bir belediyeyiz. Tuzla’da ulaşamadığımız ve kalbine dokunmadığımız tek bir vatandaşımızın kalmaması için gayret ediyoruz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, her Perşembe günü yüz yüze düzenlediği ve Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ‘Halk Günü’ görüşmeleri ile Tuzlalı vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyularak gerçekleştirilen görüşmelerde Başkan Yazıcı, vatandaşlar ile tek tek görüşüp talep ve önerini dinledi. Vatandaşların talep ve önerini tek tek not alan Yazıcı, çözülmesi konusunda ilgili birimlere talimat verdi. Tuzla Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen görüşmelere Tuzlalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“VATANDAŞLARIMIZIN HER TÜRLÜ SORUNUNA KULAK VERİYORUZ”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Tuzlalı vatandaşlarımız bilir ki her Perşembe halk gününde bir araya geliyoruz. Özellikle derdini, sıkıntısını, taleplerini bizzat bana iletmek isteyen komşularımız oluyor. Onları dinlemek, birlikte yerinde çözme kavuşturmak bizi de mutlu ediyor. Biz Tuzla Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her türlü sorununa kulak veren, onları gerçekten can kulağı ile dinleyen ve sonuç odaklı çalışan bir belediyeyiz. Tuzla’da ulaşamadığımız ve kalbine dokunmadığımız tek bir vatandaşımızın kalmaması için gayret ediyoruz” dedi.