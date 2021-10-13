Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Piri Reis Üniversitesinin gerçekleştirdiği törene katıldı

Piri Reis Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı, Tuzla Deniz Kampüsü’nde gerçekleştirilen törenle başladı. Açılış törenine Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, Mütevelli Heyeti Başkanı Tamer Kıran, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

Bölümlerine derece ile giren öğrencilerin ödüllendirildiği törende Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, temel bilimlerin önemine dikkat çeken konuşmasında, bir daha yüz yüze eğitimlere ara verilmemesi için aşılanmanın çok önemli olduğunu belirtti. Başkan Yazıcı, “Uzun bir pandemi döneminden sonra ilk defa yüz yüzeyiz. İnşallah maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulduğu bir dönem olur. Bugün burada açılış yapılıyorsa aşının bulunması sebebiyle olduğunu hatırlatmak istiyorum. Marinamız ile su sporları ile beraber, denizcilik fakülteleri ile ve müjdesini vermek istiyorum denizcilik müzesi ile bunu taçlandıracağız” dedi.

“GELECEKTE BAĞIMSIZLIKTAN BAHSETMEK İSTİYORSAK TEMEL BİLİMLERDE İYİ OLMAK ZORUNDAYIZ”

Temel bilimlerin öneminden bahseden Başkan Yazıcı,” Hayatımız, H2O ile dünyanın dörtte üçü su olan bir yerde, denizin bu kadar yoğun olduğu bir yerde mutlaka temel bilimler olması gerektiğini düşünüyorum. Temel bilimler olmadan sıfır emisyonlu motor yapmak dahil başka bir şey yapmak mümkün değil. Artık, verinin ve bilginin paylaşılması önemli oldu. Bilgiyi elinde çok bulunduranlar dünyaya hükmedecekler. Eskiden denizlere hakim olan dünyaya hakim oluyordu. Şimdi artık bilginin hakim olduğu, bilginin hakimiyetinin olduğu ülkelerin en güçlü olacağını, yapay zeka ve gelecekteki kuantum bilgisayarlar ile kriptolojinin kalmayacağını düşünüyorum. Bizlerin, bilgiye sahip olabilecek akademik çalışmaları, tüm bilgiye hükmedecek olan çalışmaları yapmazsak gelecekte sizlerin ve torunlarımızın yaşayacağı ülkenin bağımsızlığından bahsedemeyiz” dedi.

“BİLGİNİN EFENDİSİ OLMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞMANIZ GEREKMEKTEDİR”

Başkan Yazıcı, “Okul için değil, hayat için öğren. Antik çağ filozoflarından beri var olan bir şey. Kopya çekebilirsiniz ama gerçek hayatta sizlere kopya çektirmezler. Hayatlarınızda başarılı olmak için artık diploma almak yetmiyor. Yüksek lisans, doktora yapmak lazım. Yarışlar artık, üniversitelerde, patent bürolarında, kütüphanelerde çok çalışarak bilginin efendisi olmak için çok çalışmak gerektiğini unutmamamız lazım” dedi.

Törende konuşan Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan,” Üniversiteler, bilimin, ilerlemenin ve teknolojinin merkezleridir. Fayda ve maliyet analizi buna göre yapılır. Piri Reis Üniversitesi güçlü, seçkin akademik kadrosu ve öğrencileri ile küresel farkındalık ilkeleri ile bilginin sınırlarını zorlamaktadır. Değişimi algılamakla kalmıyoruz, değişime katkıda bulunmaya çalışıyoruz” dedi.

Açılış töreninde Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Tamer Kıran ve Tuzla Kaymakamı birer konuşma yaparak 2021-2022 eğitim yılını tebrik edip öğrencilere başarılar dilediler.