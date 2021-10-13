Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı, 65 yaş üstü büyüklere sürpriz yaptı.

Tüm dünyada yaşlılık ve yaşlı sağlığı için farkındalık yaratmak amacıyla kutlanan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Tuzla’da etkinlik düzenlendi. Yaşlılar Merkezi’ndeki 65 yaş üstü büyüklere, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı sürpriz yaptı.

Düzenlenen programda 65 yaş üstü büyüklerin ailelerinden gelen kutlama mesajlarının izlendiği anda duygu dolu anlar yaşandı. Annesini kısa süre önce kaybeden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın da gözleri doldu. Videoların izlenmesinin ardından Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi Öğrencileri mini bir konser verdi. Program sonunda Yaşlılar Merkezi’nden ayrılmak üzere olan Başkan Yazıcı’yı durdurarak şarkı söylemek istediğini belirten 87 yaşındaki Fatma Akgün, mikrofonu eline alarak şarkı söyledi. Fatma Akgün’ün söylediği şarkılara Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da eşlik etti.

“TUZLA’DA BİR AİLE GİBİYİZ”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” 1 Ekim Yaşlılar Günü vesilesi ile birlikte, 6 yıldır birlikte olduğumuz büyüklerimizle Yaşlılar Merkezimizde bir araya geldik. Tüm büyüklerimizin bu gününü kutluyorum. Bir ailenin temelinde büyüklere olan sevgi ve saygı ile beraber küçüklere duyulan sevginin her zaman var olmasını diliyorum. Ailelerden gelen videoları izlerken duygusal anlar yaşadık. Özellikle de çocukların ve torunların, annelerine, babaannelerine, anneannelerine duyduğu sevgilerini ifade ederken oluşan atmosfer çok duygusaldı. Tuzla’da bir aileyiz dedik. Burada bu aileyi, sevgisini yaşı ile beraber ortaya koymuş ve sadece sevgisi ile kalmış büyüklerimizin bunu yaşatıyorlar. Biz onların bir evladı gibi, onlar bizim bir büyüğümüz gibiler. Bir bütün halinde Tuzla’da varız. Var olmaya da devam edeceğiz” dedi.

“BÜYÜKLERİMİZİ MUTLU GÖRMEK BİZLERİ ÇOK MUTLU EDİYOR”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı’nın kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı,” Buraya biz mutluluk merkezi diyoruz. Büyüklerimizin burada 365 gün mutlu olduklarını görmek, bizi sevindiriyor. Bu sebeple biz Gönül Elleri Çarşısı Yaşlılar Komisyonu olarak arazide gezerken Yaşlılar Merkezimizden haberdar olmayan büyüklerimizi mutlaka buraya yönlendiriyoruz.” dedi.