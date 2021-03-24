Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı'dan Yaşlılar Günü sürprizi!

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Tuzla'da 18-24 Mart’ta kutlanan Yaşlılar Haftası nedeniyle eşi Gönül Elleri Çarşısı kurucu üyelerinden Dr. Fatma Yazıcı ile beraber Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ilçedeki 65 yaş üstü vatandaşların ziyaret etti.

Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da 18-24 Mart tarihlerinde kutlanan Yaşlılar Haftası Tuzla’da da kutlandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Gönül Elleri Çarşısı kurucu üyelerinden Dr. Fatma Yazıcı, ilçede yaşayan ve Gönül Elleri Çarşısı Yaşlılar Komisyonu tarafından takibi yapılan 65 yaş üstü büyükleri evlerinde ziyaret etti. Başkan Yazıcı, 65 yaş üstü büyüklere çiçek ve meyve sepeti hediye etti. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yapılan ziyaretlerde, pandemi nedeniyle evlerinde bulunan 65 yaş üstü büyüklere yalnız olmadıkları hissettirildi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, ”Bugün yine 3 tane evimizi ziyaret ettik. Allah onlardan razı olsun. Büyüklerimizin dualarını almak, tecrübelerini paylaşmak bizim için her zaman çok önemli bir kriter olmuştur'' dedi.

“ONLARIN DUALARINI ALDIK”

Şadi Yazıcı sözlerinin devamında, ''Yaşlılar Haftası nedeniyle ziyaretlerimiz oluyor. Bugün yine 3 tane evimizi ziyaret ettik. Allah onlardan razı olsun. Büyüklerimizin dualarını almak, tecrübelerini paylaşmak bizim için her zaman çok önemli bir kriter olmuştur. Büyüklerimizin bilgi ve birikimi ile beraber, geleceğe her zaman hazırlıklı olmak gençlerimizi de Yaşlılar Haftası münasebetiyle büyüklerimize saygı çerçevesinde en iyi noktaya gelmesini arzu ediyorum. Biz örnek olacağız, onların dualarını aldık. Teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun” dedi.