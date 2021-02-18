Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan asırlık sevgiye büyük sürpriz!

Tuzla'da 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sevgileri ve birbirlerine olan bağlılıklarıyla 7’den 70’e tüm vatandaşlara örnek olan Ahmet Esgin - Fatma Esgin ve Aziz Ak - Zekiye Ak çiftlerini ziyaret ederek hem bu özel günlerini kutladı hem de onlara pasta hediye etti.

Yaklaşık yarım asırdır evli olan ve Tuzla'da ikamet eden Ahmet Esgin - Fatma Esgin ve Aziz Ak - Zekiye Ak çiftlerini Sevgililer Günü'nde evlerinde ziyaret eden Tuzla Belediyesi Şadi Yazıcı, yaptığı sohbet ile birlikte onların Sevgililer Günü'ün kutladı.

Tuzla’nın Cami Mahallesi’nde oturan ve 70 yıllık evli olan 96 yaşındaki Alzheimer eşi Ahmet Esgin ’in yanından ayrılmayan 85 yaşındaki Fatma Esgin, “Hala ilk gün ki gibi heyecanlıyız” dedi. Tuzla’nın Şifa Mahallesi’nde oturan yaklaşık 60 yıldır evli olan ve yürüyemeyen eşi Aziz Ak’ın tüm işlerini yapan Zekiye Ak ise, “Gerçek sevgi budur” dedi. Her iki çift, Sevgililer Günü’nde güzel bir sürpriz yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkürlerini sundular.

“70 YILLIK MUTLULUK, GÜZELLİK VE HUZUR İLE GEÇTİ”

70 yıldır süren evliliklerini anlatan Fatma Esgin,” 1951 yılında evlendik. 96 yaşında eşim. Ben de 85 yaşında benim. Bizim bir komşumuz vardı. Konya’da onlar bizim tanışmamıza sebep oldu. 70 yıl evli kaldığımız dönemde o vilayetten o vilayete gezdik çocuklarımız ile birlikte. 70 yıl mutluluk, güzellik ve huzur ile geçti. Hala ilk gün olduğu gibi heyecanlıyız” dedi.

“BU GERÇEK SEVGİDİR”

60 yıllık evliliğinin tecrübeleri ile gençlere uyarılarda bulunan Zekiye Ak,” 60 yıldır evliyiz. Bir zorluğumuz olmadı.. Eşim askere gitti, askere giderken bir torba kestane verdim. İçine 5 lira bıraktım. Kendi adıma vermedim. Kestaneyi verirken sormuş. ‘Birisi bir hediye yolladı’ demiş. Öyle tanıştık. Eşim yürüyemiyor. Ben eşime bakıyorum ama hiç yorulmuyorum. Bu gerçek sevgidir. Buradan gençlere mesaj vermek istiyorum. İyi günlerini unutmasınlar. İyi günler çok tatlı oluyor. Şimdiki gençler, mal ve mülk ile evleniyorlar. Sevgi ile evlenmiyorlar. Mal bitince sevgi de bitiyor. Sevgi bitmez. Mal ile evlenmezseniz sevgi bitmez” dedi.