Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan Tuzla'ya müjdeli haber

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Tuzla Belediyesi'ni ziyaret ettikten sonra,” Tuzla spor turizmi açısından da önemli destinasyonlardan birisi olacak” sözlerinin ardından hızlanan stadyum ve kapalı spor salonu projelerinin görüşmeleri sonuçlandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ilgilileri sevindirecek haberi, “Sizlere bu müjdeyi Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızdan bildiriyorum. Tuzla’mızda yapılacak olan bir stadyum ve bir de kapalı spor salonu için protokol imzaladık. İlçemize, Tuzlalılarımıza hayırlı olsun.” şeklinde duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz ay Tuzla Belediyesi’ni ziyaret etmişti ve Tuzla’da yapılacak spor yatırımları hakkında bilgi almıştı. Bakan Kasapoğlu, yapmış olduğu incelemenin ardından, “Tuzla hem İstanbul’umuzun hem de ülkemizin spor alanında birçok sporcuyu yetiştiren, geliştiren ve destekleyen yönü ile beraber spor turizmi açısından da önemli destinasyonlardan birisi olacak” sözlerini kullanmıştı.

Bakan Kasapoğlu’nun ziyaretinin ardından çalışmalar hızlanmış yeni stadyum ve yeni kapalı spor salonu projesi ile ilgili Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı Spor Toto Teşkilat Başkanlığında yapılan protokol sonrası haberi, “Sizlere bu müjdeyi Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızdan bildiriyorum. Tuzlamızda yapılacak olan bir stadyum ve bir de kapalı spor salonu için protokol imzaladık. İlçemize, Tuzlalılarımıza hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza ve Spor Toto Teşkilat Başkanımıza bu kıymetli yatırımlara destekleri için Tuzla halkımız adına teşekkür ediyorum.” sözleriyle ilgililere duyurmuştu.

"HAYIRLI OLSUN"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,“Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Tuzla’yı ziyareti sırasında Tuzla’da iki proje konusunda kendilerinden yardım istedik. E-5 altı, İstasyon Mahallemize büyük bir ‘Spor Kompleksi’ ve E-5 üstü, Aydınlı Mahallemizde stadyum ve her yaştan insanın faydalanabileceği bir ‘Spor Kompleksi’ yapma kararını aldık. Bugün itibariyle de Sayın Bakanımızın talimatıyla protokol sözleşmesini imzaladık. Emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu Beyefendiye şahsım ve Tuzla halkı adına yürekten teşekkür ediyorum. Tuzlamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.