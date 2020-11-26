Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı duyurdu: ''PCR testim negatif çıktı''

Sosyal medya hesabı twitter üzerinden PCR testinin negatif olduğunu duyuran Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, konuyla ilgili açıklamayı Tuzla Belediyesi'nin instagram sayfasında her hafta yayınlanan ‘Aslı Hünel ile Rengarenk” programında açıkladı.

Tuzla Belediyesi'nin Koronavirüs sürecinde sosyal medya hesabı Instagram’dan başlatmış olduğu canlı yayınlara sanatçılar yoğun ilgi gösteriyor. Moderatörlüğünü Aslı Hünel’in yaptığı, "Aslı Hünel ile Rengarenk" programının bu haftaki konuğu sanatçı Zara oldu. Programın ilk bölümüne, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eşi Dr. Fatma Yazıcı ile birlikte katıldı. Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından evinde karantinada bulunan Başkan Yazıcı, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü’ kapsamında düzenlenen yayında önemli mesajlar vererek, “Şiddeti kullanan insanlar aciz insanlardır. Fikri veya herhangi bir düşünsel, kendi bilgi birikimi ile cevap veremeyen veya olaylara karşı yanıt veremeyen, eylemde bulunamayan insanlar şiddetle karşılık verir” dedi.

“PCR TESTİM NEGATİF ÇIKTI”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı son PCR testinin negatif çıktığını belirterek,” Bugün çok şükür PCR testim de negatif geldi. Dolayısıyla bugünkü canlı yayında tüm vatandaşlarımıza sizin vasıtanız ile iletelim. PCR testim negatif. Çok şükür kendimi çok iyi hissediyorum. Solunum sıkıntısı yaşamadım. Halsizlik ve benzeri sıkıntılar ile 14 günü tamamladık çok şükür” dedi.