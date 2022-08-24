Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı duyurdu! Türkiye'nin en süper bilgisayarlarından birisi Tuzla Teknoloji Merkezi'nde!

Tuzla Belediyesi teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek son model teknoloji ürünlerinin gençler için kullanıma sunmaya devam ediyor. Dünya'da ilk 500 bilgisayar arasına giren, Türkiye'de de süper bilgisayardan birisi olan bilgisayar, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın emri ile Tuzla Teknoloji Merkezi'nde gençlerin kullanımına sunuldu.

BAŞVURU YAPAN GENÇLER BİLGİSAYARI KULLANABİLİYOR

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın ‘Sizin emrinizde’ diyerek duyurduğu süper bilgisayarı teknoloji merkezinden kullanmak isteyenler askidacore.com internet sitesinden başvuru yaparak bilgisayarı kullanma imkanı yakalayabilecekler.

DÜNYA VE TÜRKİYEDE'DEKİ SÜPER BİLGİSAYARLARDAN

Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde kurulan Teknoloji Merkezi2nde bulunan ve çağın gelişmelerine uygun olarak tasarlanmış olan 5120 Core’luk süper bilgisayar, dünyada ve Türkiye'de bulunana süper bilgisayarlar içerisinde yer alıyor.

ŞADİ YAZICI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile bilgisayarın gençler için kullanıma hazır olduğu haberini veren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı "Tuzla Belediyesi, KOSGEB ile yerel yönetimler işbirliği yapılarak kurulan ilk Teknoloji Merkezi’ni açtık. Kuluçka merkezimizde start-uplar oluşturmaya başladı. Burada Askıda Core projesi ile karşınızdayız. Teknoloji Merkezimizde Türkiye’nin en büyük bilgisayarlarından birisi olan ve 5120 Core’luk yüksek performanslı bir bilgisayar kurduk ve hizmete aldık. Bu proje ile yapmış olduğunuz bir araştırmayı, istatiksel veriyi, günlerce aylarca sürebilecek bir araştırmayı çok kısa sürede işleyecek 5120 Core’luk süper bilgisayarımızı çalışıyor. Askıda Core’luk projemiz ile kullanmak istediğiniz 50-100 Core’luk işlemlerle birlikte projeleriniz değerlendirebilirsiniz. Sizlerin fikirlerinizi, çalışmalarınızı en iyi sonuçlar alabilmeniz için alacağınız renderları, çok büyük verilerinizi değerlendirmenizi kısa sürede çok rahatlıkla yaparak, sonuç alabilirsiniz” ifadelerini kullandı.