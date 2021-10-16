Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB'yi eleştirdi bitmeyen projeler için sitem etti: Allah rızası için şunları bitirin artık ya

Tuzla Belediyesi Meclisi'nin Ekim Ayı Toplantıları'nın 3'üncü Birleşimi'nde Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. 2022 Yılı Performans ve Bütçe görüşmelerinde söz alan Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB'nin ilçedeki projelerini tamamlamadığını belirtti. İBB'nin enkaz edebiyatı yaptığını dile getiren Başkan Yazıcı, projelerin tamamlanması için İBB'ye çağrı yaparken eleştirilerini de sıraladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB başkanlığı yaptığı döneme atıf yapan Yazıcı," Dünyada ve yerel yönetimlerde en şaşırılacak cümle 'Enkaz devraldım' cümlesidir. Almasaydınız. Hikaye yapmayın lütfen. Bu vatandaşı ya kandırdınız ya da bildiğiniz bir şey vardı. Niye bahane ediyorsunuz. Bulun ve yapın. Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanlığı'nı kaç yıl yaptı biliyor musunuz? Üç yıl yaptı. Üç yıl da merkezi hükümet kaç defa parasını vermedi. Merkezi hükümetten E-5 hattını istedi vermedi, parasını istedi yine vermediler. Ama Recep Tayyip Erdoğan, bu milleti çöpten çukurdan, çamurdan hepsinden kendi gayreti ve çabası ile kurtardı. Bunları yaptı ki bu millet ülkenin başına getirdi. Bu iş kolay değil. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Üç yılda yaptı bunları" ifadelerini kullandı.

"13 BİN KİŞİYİ İŞTEN ATIP, 45 BİN KİŞİYİ İŞE ALIYORSUNUZ"

Tuzla'da sürdürülen projelerin tamamlandığını belirten Yazıcı şunları söyledi:

"Tuzla'da yan yollar bitmedi, köprüler bitmedi, ulaşım sorunları çözülmedi. İBB uyku modunda devam ediyor. Bir yasa vardı, Campbell Yasası; 'Ne kadar az iş yaparsanız işleriniz o kadar yolunda gider.' Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yasayı uyguluyor sanırım. Ne kadar az iş yaparsanız işler o kadar yolunda gidiyor. Her şey çok müthiş diyor ama 13 bin kişiyi işten atıp, 45 bin kişiyi işe alıyorsunuz. Bir çalışanı dahi işten çıkarmayacağım diye söz veriyorsunuz. Bu hangi nesnel akla uyar bilmiyorum. Bunları hatırlatıp seçimden önce böyle demiştiniz deyince de İBB hemen uyku modundan, sessiz moda geçiyor"

TUZLA HATTI İÇİN 150 MİLYON EURO DAHA KREDİ TALEP EDİLDİ

Yapımı süren Tuzla Metro hattı hakkında konuşan Başkan Yazıcı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tuzla'ya geldiği zaman, 'Tuzla Metrosu'nu çok önemsiyoruz. Tuzla Metrosu'nu mutlaka ilk 5 yılda Tuzla'ya getireceğiz. Sadece Tavşantepe Tuzla Metrosu değil, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Tuzla Organize Sanayi'ye Metro Hattı'nı getireceğiz' cümlesini söylediğini anımsatarak," Fakat 2022 performans raporundan söylüyorum, törenler yapıldı. TBM Cihazları açıldı. 580 milyon dolar kredi alındı. Bütün bunlarla beraber, duyurular yapıldı. Durdurulmayan metrolar için, 'Durdurulan metroları başlatacağız' denildi. Ancak kitapçıklarda farklı farklı tarihler görmeye başladı. Bu biraz düzeltildi. 2024 yılına kadar Tavşantepe'ye kadar bir hat yapılacak. 2024-2029 yılında Tuzla Hattı'nın bitirileceği söyleniyor. Bu kitapçıkta var. Bütçe konusuna baktığımız zaman, İBB 580 milyon dolar kredi alınca Tuzla Metrosu da vardı içerisinde. Dün İBB Meclisi'nde Tuzla Hattı için 150 milyon euro daha kredi talep edildi" ifadelerini kullandı.

"İBB UYKU MODUNDA, HİÇBİR ŞEY YOK"

Tuzla'da yapımı süren yan yolları seçimlere yetiştirmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Yazıcı çalışmaların hala yüzde 70'lerde olduğunu belirterek," İBB Tuzla halkının sabah bir saat, akşam bir saatini alıyor. Alınan bir işin yapılması gerekiyor. 280 bin Tuzlalı, buradan geçen milyonlarca İstanbullu için şunları bitirin. Tuzla halkı adına istiyorum. Allah rızası için şunları bitirin artık ya. Vatandaş bitmeyen yolları bizden kaynaklı zannediyor. 28 ay geçmiş yan yol hala açılmamış. 280 bin Tuzlalı 1-2 saat oralarda zaman kaybediyor. Yan yollar biterse en azından alt ile üst arasında geçişler rahatlayacak. Bitirin şunu artık. Maalesef şunu görüyorum. İBB, uyku modunda, hiç bir şey yok" şeklinde konuştu.

TUZLA'DAKİ BİRİNCİ PROBLEM ULAŞIM

Geçtiğimiz ay kamuoyu yoklaması yaptığını ve ilçedeki birinci problemin ulaşım olduğunu söyleyen Yazıcı, bu durumun İBB'nin meselesi olduğunu belirterek, " Eminim, 10 tane 20 tane kamuoyu yoklaması yaptırın Tuzla'da birinci problem ulaşım çıkar. Ulaşım meselesinde, metroyu da yan yolları da, İDO'yu da gündeme getireceğiz. İETT seferlerini de hep birlikte gündeme getireceğiz. İBB, Tuzla'daki İETT hatlarından bir tanesi artırıldı mı? Yoksa azaltıldı mı? Yeni bir hat konuldu mu?" şeklinde konuştu.

TUZLA'DAKİ KÖTÜ KOKU SORUNUN DİKKAT ÇEKTİ

Yazıcı şunları kaydetti:

"Tuzla'daki koku sorununu hiç gündeme getirmiyorsunuz ama bu sorun artık ortadan kalksın. Tuzla'da katı atık yakma sistemi, 2017 itibariyle başlanmıştı. 2019'a yetiştirilmeye çalışılan projelerden bir tanesiydi. Ama ben bakıyorum yok. İBB Başkanı, 'Biz bu kokuyu gidereceğiz' demişti. Zaten yıllara bağlı olarak azalmıştı. Bir Meclis Üyesi arkadaşımız, sosyal medya üzerinden 'Tuzla'da koku bitti' dedi. Ne yaptınız da bitti? Tuzla'da koku ile alakalı ne yaptınız? AK Parti döneminde başlayan katı atık yakma sistemi bitmek üzere diye faaliyet kitapçığında gördüm. O bile bitmedi."