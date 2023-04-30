Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı Teknofest'te: Artık Türkiye milli ürünleri dünyayı ihraç eden bir duruma gelmiştir!"

Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı Türkiye'nin ve Dünyanın en büyük teknoloji ve uzay festivali TEKNOFEST'in ilk gününde gençlerle bir araya geldi. Yazıcı; “Artık Türkiye, dünyanın kullanmadığı veya raf ömrü geçmiş olan ürünlerini değil, kendisinin yaptığı yerli ve milli ürünleri dünyaya ihraç eden bir duruma gelmiştir" dedi.

YAYINLAMA
Google News
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı Teknofest'te: Artık Türkiye milli ürünleri dünyayı ihraç eden bir duruma gelmiştir!"

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023, Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilerine açtı. Festivale yağmurlu havaya aldırış etmeden binlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başladı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; “Artık Türkiye, dünyanın kullanmadığı veya raf ömrü geçmiş olan ürünlerini değil, kendisinin yaptığı yerli ve milli ürünleri dünyaya ihraç eden bir duruma gelmiştir." dedi.

Tuzla Belediyesi de dünyanın en büyük festivallerinden biri olan TEKNOFEST’te gençlerle bir araya geldi. T9 Çadırında yer alan Tuzla Belediyesi standında Metaverse alanları, Bilgi Evi öğrencilerinin yaptığı robotlar, Tuzla Belediyesi Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin maskotu ola robot köpek ziyaretçilere açıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da TEKNOFEST’in ilk gününde festivali ziyaret etti.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı Teknofest'te: Artık Türkiye milli ürünleri dünyayı ihraç eden bir duruma gelmiştir!"

“ARTIK RAF ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ İKİNCİ EL CİHAZLARA İHTİYACIMIZ KALMADI”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,”Türkiye Yüzyılına girerken TEKNOFEST’in 7’incisine şahit oluyoruz. Bugün bu alandayız. TEKNOFEST dünyada artık sayılı ve en büyük havacılık, uzay ve teknoloji fuarı oldu. Geçmişten gelen bir sıkıntımız vardı. Bir silah ya da savunma teknolojisinde kullandığımız hangi ürün olursa olsun ya bize kullandırmıyorlar ya da şartlı kullanmak üzere satmak gibi durumlar söz konusu oluyordu. Hani kendilerinin raf ömrü dolmuş, yeni teknoloji geliştirmişler eskisini bertaraf etmek yerine bize satılıyordu. Ama artık son 20 yıldaki gelişmelerle beraber kendi silahımızı yapıyoruz. Artık ikinci ellere, raf ömrünü tamamlamış ürünlere, silahlara, savunma sanayindeki cihazlara ihtiyacımız kalmadı.” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı Teknofest'te: Artık Türkiye milli ürünleri dünyayı ihraç eden bir duruma gelmiştir!"

“GELECEKTE BAĞIMSIZ BİR TÜRKİYE İÇİN ÜRÜNLERİMİZİ BİZ YAPARAK BU İŞİ BAŞARACAĞIMIZI ANLADIK”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Nasıl kalmadı. Belli bir irade konuldu. Bu irade ile beraber Türkiye’nin tüm imkanları, insan kaynağı dahil olmak üzere harekete geçirildi. Artık kendi SİHA’mızı yapıyoruz, İHA’mızı yapıyoruz. Tankımızı yapıyoruz. ATAK helikopterimizi yapıyoruz. TCG Anadolu’yu denize indirdik. TOGG arabamızı yapıyoruz. Artık Türkiye, dünyanın ikinci el kullanmadığı veya ömrü geçmiş olan ürünleri değil kendisinin yaptığı yerli ve milli ürünlerle dünyada ihraç eden bir duruma gelmiştir. İthal eden değil, ihraç eden ve böylesine ürünlerle beraber insan kaynağına da ben yapabilirim diyen büyük bir motivasyon sağlamıştır. Geçmişte, ‘Bizden adam olmaz, biz bir şey yapamayız’ gibi düşüncelere artık tamamen sildik. Biz yapabiliriz diyen bir nesil ve gençlik var. Gençlik eşittir gelecek mottomuzla biz her zaman Tuzla’da söylediğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızla ülke olarak biz artık her şeyi yapabiliriz. Gelecekte bağımsız bir Türkiye için, bağımsız bir devlet ve millet için şimdiden milli ve yerli olarak her sektörde başta Savunma Sanayi olmak üzere tüm ürünlerimizi biz yaparak bu işi başaracağımızı anladık ve koşar adımlarla geleceğe yürüyoruz” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı Teknofest'te: Artık Türkiye milli ürünleri dünyayı ihraç eden bir duruma gelmiştir!"

“HERKESİN TEKNOFEST’İ ZİYARET ETMESİ GEREKİYOR”

Başkan Yazıcı,” Buradan bütün gençlere bir şey söylemek istiyorum. Bir şeyi görmeden anlamak çok zordur. Gördüğünüz zaman bizim ufkumuzu genişlettiğine inanıyorum. TEKNOFEST’i herkesin ziyaret etmesi gerekiyor. Her anne ve babanın çocuklarını mutlaka buraya getirip bu ürünleri gösterirlerse çocukları ilham alacaktır. Özellikle buraya gelmek isteyenlere her ilçeden arabalar konuldu. Biz de Tuzla’dan seferler koyduk. Dolayısıyla araçlarımız hazır. Gelmek isteyenler Tuzla Belediyesi’nin tahsis ettiği otobüsler ile buraya gelebilirler” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı Teknofest'te: Artık Türkiye milli ürünleri dünyayı ihraç eden bir duruma gelmiştir!"

İlgili Haberler
AK Partili Hamza Dağ'dan seçime ilişkin açıklama: Doğru adamla, doğru adımlarla, doğru partiyle inşallah 14 Mayıs'ta milletimiz doğrudan yana
AK Partili Hamza Dağ'dan seçime ilişkin açıklama: Doğru adamla, doğru adımlarla, doğru partiyle inşallah 14 Mayıs'ta milletimiz doğrudan yana
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti Pendik'ten Gençlik yürüyüşüne gövde gösterisi yaptı
AK Parti Pendik'ten Gençlik yürüyüşüne gövde gösterisi yaptı
Murat şahin'in geleneksel iftarına mahalleliden yoğun ilgi, Çınardere evladını bağrına bastı
Murat şahin'in geleneksel iftarına mahalleliden yoğun ilgi, Çınardere evladını bağrına bastı
Bir 23 nisan klasiği: Pendik Balkanlar Koleji ilkokulu öğrencileri kaymakam oldu
Bir 23 nisan klasiği: Pendik Balkanlar Koleji ilkokulu öğrencileri kaymakam oldu
Pendik Kızılay çadırında Ramazan boyunca 2000 kişiye iftar
Pendik Kızılay çadırında Ramazan boyunca 2000 kişiye iftar
Son Haberler
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı Teknofest'te: Artık Türkiye milli ürünleri dünyayı ihraç eden bir duruma gelmiştir!"
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı Teknofest'te: Artık Türkiye milli ürünleri dünyayı ihraç eden bir duruma gelmiştir!"
Çaykur Rizespor 3 Penaltı Kullansa da 3 Puanı Alan Taraf Pendikspor Oldu!
Çaykur Rizespor 3 Penaltı Kullansa da 3 Puanı Alan Taraf Pendikspor Oldu!
MİT'ten bir operasyon daha! PKK'nın sözde askeri istihbarat sorumlusu etkisiz hale getirildi!
MİT'ten bir operasyon daha! PKK'nın sözde askeri istihbarat sorumlusu etkisiz hale getirildi!
Kütahya'da 17 yaşındaki kızın sır ölümü!
Kütahya'da 17 yaşındaki kızın sır ölümü!
Pendik siyasetinin genç yıldızı Muhammet Enes Savaş, Ak Parti İstanbul 1. Bölgeden Milletvekili Adayı Oldu
Pendik siyasetinin genç yıldızı Muhammet Enes Savaş, Ak Parti İstanbul 1. Bölgeden Milletvekili Adayı Oldu
MHP'li İş İnsanı Muharrem Kır iftar programı düzenledi
MHP'li İş İnsanı Muharrem Kır iftar programı düzenledi
Çok Okunanlar
Hüssam isminin anlamı nedir, Hüssam ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Hüssam isminin anlamı nedir, Hüssam ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Tansev isminin anlamı nedir, Tansev ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Tansev isminin anlamı nedir, Tansev ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Gişver isminin anlamı nedir, Gişver ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Gişver isminin anlamı nedir, Gişver ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Hüsmen isminin anlamı nedir, Hüsmen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Hüsmen isminin anlamı nedir, Hüsmen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
2023 MHP İstanbul milletvekili aday listesi açıklandı! Pendik'ten 4 aday var! Meclise en yakın isim Murat Şahin!
2023 MHP İstanbul milletvekili aday listesi açıklandı! Pendik'ten 4 aday var! Meclise en yakın isim Murat Şahin!
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik'teki son seçim anket sonucunu açıkladı! Cumhur ittifakı oyu kaç?
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik'teki son seçim anket sonucunu açıkladı! Cumhur ittifakı oyu kaç?
Yorumlananlar